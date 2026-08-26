पान मसाला ऐड विवाद में नया मोड़, FDA ने बताया क्यों भेजा सितारों को नोटिस

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पान मसाला के कथित सरोगेट विज्ञापन को बढ़ावा देने वाले सेलिब्रिटी भी खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत जिम्मेदार हैं।मुंढे ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी बड़े नाम को निशाना बनाने के लिए नहीं की गई है। नियमों के अनुसार निर्माता, विक्रेता और विज्ञापन करने वाले सभी पक्षों की जिम्मेदारी तय होती है।

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सरोगेट विज्ञापन पर लागू है नियम

प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में मुंढे ने कहा कि नोटिस व्यक्तिगत फैसले पर नहीं, बल्कि 2018 के विज्ञापन और दावों से जुड़े नियमों के आधार पर जारी किए गए हैं।उन्होंने कहा, “सरोगेसी विज्ञापन के लिए नियम हैं। 2018 के Advertising and Claims Regulation के तहत विज्ञापनदाता और प्रमोटर दोनों की बराबर जिम्मेदारी तय होती है। जो भी प्रचार किया जा रहा है, वह सही और नियमों के अनुसार होना चाहिए।”FDA का कहना है कि संबंधित विज्ञापन पहली नजर में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष प्रचार जैसा दिखता है। विभाग ने इसे सरोगेट विज्ञापन बताते हुए तीनों अभिनेताओं से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भी जिम्मेदारी

मुंढे ने कहा कि किसी उत्पाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह FSSAI के नियमों का पालन करे। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और विज्ञापन हटाने की कार्रवाई भी हो सकती है।उन्होंने कहा, “यह जिम्मेदारी उन लोगों पर भी आती है जो इसे प्रमोट करते हैं, जिसमें इसका छिपा हुआ अर्थ भी शामिल है।”

निर्माताओं और विक्रेताओं पर भी कार्रवाई

FDA कमिश्नर ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ अभिनेताओं तक सीमित नहीं है। विभाग निर्माता और विक्रेताओं के खिलाफ भी कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी इस पूरी प्रक्रिया की “तीसरी कड़ी” हैं, इसलिए उन्हें भी जवाबदेह बनाया जा रहा है।शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ एक ऐसे विज्ञापन में नजर आते हैं जो विमल इलायची ब्रांड से जुड़ा है। इसी ब्रांड का संबंध पान मसाला उत्पादों से भी है।इससे पहले अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड्स के विज्ञापन से दूरी बना ली थी। FDA की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और सरोगेट विज्ञापन को लेकर बहस तेज हो गई है।