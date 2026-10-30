भूटान में ग्लेशियर झील फटने से आई भयंकर बाढ़! बंगाल और असम में हाई अलर्ट, नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी

भूटान में एक ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। पहाड़ों से तेज रफ्तार में पानी और मलबा नीचे आने से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। इस घटना का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने की आशंका है। पश्चिम बंगाल और असम में प्रशासन अलर्ट पर है। ऐसे में जानते हैं कि भूटान में कितना नुकसान हुआ और भारत में किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है।

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भूटान में कैसे आई अचानक बाढ़?

भूटान के उत्तरी हिस्से में स्थित गासा जिले की शिंताफू (Shintaphu) ग्लेशियर झील देर रात अचानक फट गई। इससे करीब 74 लाख क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकला। पानी के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा भी नीचे आया। बाढ़ का पानी मो छू (Mo Chhu) और पुनात्सांगछू (Punatsangchhu) नदियों में तेजी से फैल गया।

सड़कें और पुल बहे, कई गांवों का संपर्क टूटा

बाढ़ के तेज बहाव से लाया (Laya) जाने वाली सड़क के कई हिस्से बह गए। गासा त्शाचू (Gasa Tshachu) के मशहूर गर्म पानी के झरनों के पास बनी सुविधाएं भी तबाह हो गईं। आशंका है कि दो बेली ब्रिज (Bailey Bridges) भी बाढ़ में बह गए हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में बसे कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।

An artificial lake has formed upstream due to the GLOF flood. Be advised downstream areas in Assam along the Sankosh river. https://t.co/Ux3Hcve7by — Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) October 30, 2026

हालांकि, समय रहते चेतावनी मिलने से प्रशासन ने खतरे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इसी वजह से भारी नुकसान के बावजूद किसी की जान जाने की खबर नहीं है।

पश्चिम बंगाल और असम में हाई अलर्ट

भूटान से निकलने वाली पुनात्सांगछू नदी आगे चलकर संकोश (Sankosh) नदी में मिलती है। इसी वजह से भारत में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और असम के धुबरी जिले में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की चेतावनी दी है। डुआर्स इलाके में भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने लोगों से क्या कहा?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि धुबरी और कोकराझार के संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन NDRF और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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NDRF और SDRF की टीमें तैयार

पश्चिम बंगाल के तुफानगंज, बॉक्सिरहाट और कुमारग्राम जैसे सीमावर्ती इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं।

NDRF के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। CWC और IMD से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल तुरंत चिंता करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन टीमें पूरी तरह तैयार हैं।

नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी

प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से ऊंची और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। संकोश नदी के जलस्तर और पानी के बहाव पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, ताकि हालात बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई करके लोगों की जान बचाई जा सके।