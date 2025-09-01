Bengaluru rent prices: बेंगलुरु में घरों के बढ़ते किराए को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। हाल ही में Reddit पर एक यूजर ने एक अपार्टमेंट की लिस्टिंग शेयर की, जिसमें किराया ₹70,000 प्रति माह और ₹5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा गया था। यह पोस्ट वायरल हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

यह फ्लैट बेंगलुरु के पनथुर इलाके में है, जो आईटी हब के करीब होने की वजह से जाना जाता है। लेकिन यह इलाका ट्रैफिक जाम, संकरी सड़कों और बारिश के दौरान होने वाले जलभराव के कारण भी बदनाम है। ऐसे इलाके में इतना ज्यादा किराया मांगे जाने पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

रेडिट यूजर्स ने इस कीमत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतने पैसों में तो यूरोप के अच्छे-अच्छे अपार्टमेंट किराए पर मिल जाते हैं। एक यूजर ने लिखा, “पनथुर तो ट्रैफिक और बाढ़ के लिए मशहूर है, वहां ₹70,000 किराया देना पागलपन है।” वहीं किसी ने लिखा कि लोग ऑफिस के पास रहने के लिए छोटे-छोटे घरों पर भी प्रीमियम दे देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि रोज घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है।

एक ने लिखा, “मैं SDA में रहता हूं और 41,000 किराया देता हूं। यहां कोई ₹70,000 किराया नहीं देगा, ये कीमत जल्द ही कम होगी।” वहीं डिपॉजिट की रकम पर भी खूब आलोचना हुई। एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ₹5 लाख डिपॉजिट मांगना तो सीधी लूट है।

जानकारों का कहना है कि पनथुर और आसपास के इलाकों में औसत किराया ₹40,000-₹45,000 के बीच है। ऐसे में ₹70,000 का किराया और भारी डिपॉजिट इस इलाके के हिसाब से बहुत ज्यादा है।

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि बेंगलुरु में घर का संकट कितना गहरा है। खासकर आईटी कंपनियों और टेक पार्क्स के आसपास के इलाकों में घरों की मांग ज्यादा है, लेकिन बुनियादी ढांचा उस हिसाब से तैयार नहीं है। यही वजह है कि किराए की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।