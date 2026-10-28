स्मित माछर से पहले किन 2 भारतीयों को मिला था UAE का सर्वोच्च सम्मान?

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने बहादुरी के लिए अपने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक 'फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय' से सम्मानित किया है। उन्होंने विमान में हुए आतंकी हमले के दौरान 174 यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय नहीं हैं। उनसे पहले भी दो भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आइए जानते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया था।

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कैप्टन स्मित माछर को क्यों मिला सम्मान?

27 अक्टूबर को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कैप्टन स्मित माछर और फ्लाईदुबई के दूसरे क्रू मेंबर्स को सम्मानित किया। यह पुरस्कार 30 सितंबर को विमान में हुए आतंकी हमले के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया गया।

दरअसल, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में ओमान के को-पायलट ने कैप्टन स्मित माछर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे दूसरे लोगों ने हमलावर को काबू कर लिया। इसके बाद विमान की पश्चिमी सऊदी अरब में सुरक्षित लैंडिंग हुई।

2019 में नवदीप सिंह सूरी को मिला था सम्मान

कैप्टन माछर से पहले भारतीय राजनयिक नवदीप सिंह सूरी को 11 सितंबर 2019 को यही सम्मान मिला था। वह दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक यूएई में भारत के राजदूत रहे थे।

उन्हें भारत और यूएई के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उनके कार्यकाल में 2017 में दोनों देशों के रिश्ते व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे। रक्षा, निवेश, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा।

Image Credit: ITG

2025 में संजय सुधीर को मिला यही पुरस्कार

दूसरे भारतीय राजनयिक संजय सुधीर को 17 सितंबर 2025 को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय से सम्मानित किया गया था। वह नवंबर 2021 से सितंबर 2025 तक यूएई में भारत के राजदूत रहे।

उनके कार्यकाल में फरवरी 2022 में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस और आईआईएम अहमदाबाद के दुबई कैंपस की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही। यूएई में यूपीआई और रुपे के विस्तार में भी उन्होंने योगदान दिया।

स्मित मच्छर का सम्मान क्यों है अलग?

नवदीप सिंह सूरी और संजय सुधीर को भारत-यूएई के राजनयिक रिश्ते मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया था। वहीं, कैप्टन स्मित माछर को विमान में आतंकी हमले के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए यह पुरस्कार मिला है।

यह सम्मान यूएई के संस्थापक राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर दिया जाता है। यह यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से अलग है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2019 में मिला था।