Batwara 1947: विभाजन की हिंसा और इंसानियत के बीच फंसी कहानी, जानिए फिल्म को लेकर क्यों उठे सवाल

सनी देओल की फिल्म Batwara 1947 को लेकर बहस शुरू हो गई है। फिल्म में गदर के तारा सिंह जैसे किरदार को नए रूप में सिकंदर मिर्जा के तौर पर दिखाया गया है, जो पाकिस्तान में एक हिंदू महिला की रक्षा करता है। हालांकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि 1947 के विभाजन की हिंसा के संदर्भ में ऐसी कहानी वास्तविकता से मेल नहीं खाती।

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फिल्म के प्रचार के दौरान सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के शब्दों को याद करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान मां है तो पाकिस्तान मौसी।उनका संदेश दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी का था, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या विभाजन जैसी त्रासदी को केवल मानवीय रिश्तों की कहानी के जरिए दिखाया जा सकता है।

विभाजन की यादें और सिनेमा की सीमाएं

Batwara 1947 के लेखक असगर वजाहत के 1989 के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई पर आधारित है। इस नाटक को पाकिस्तान में भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जहां आरोप लगे थे कि यह उस दौर की क्रूर सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हुए इंसानियत को ज्यादा महत्व देता है।

इससे पहले दिलजीत दोसांझ की फिल्म Main Vaapas Aaunga को लेकर भी बहस हुई थी। फिल्म ने यह संदेश दिया कि विभाजन की पीड़ा दोनों तरफ के लोगों ने झेली। यह बात सही है, लेकिन जब हिंसा को दोनों पक्षों में बराबर बताने की कोशिश हुई तो इतिहास की जटिलताओं पर चर्चा तेज हो गई।

1947 की वो कहानियां जिन्हें पर्दे पर समेटना मुश्किल

इतिहासकार प्रोफेसर इस्माइल अहमद की किताब The Punjab: Bloodied, Partitioned, and Cleansed में 1947 के पंजाब विभाजन की भयावह घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। किताब में सरकारी रिपोर्टों, अखबारों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभवों के आधार पर उस दौर की हिंसा को दर्ज किया गया है।

मार्च से दिसंबर 1947 के बीच पंजाब में हुई घटनाएं सिर्फ राजनीतिक बंटवारा नहीं थीं, बल्कि बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा की त्रासदी थीं।रावलपिंडी के थोहा खालसा गांव में महिलाओं ने हमलावरों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। शेखूपुरा के चावल मिल में शरण लेने आए हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर ट्रेनें यात्रियों के बजाय लाशें लेकर सीमाओं तक पहुंचीं।

दर्द की कोई आसान व्याख्या नहीं

विभाजन के दौरान हजारों लोगों ने घर छोड़े और पैदल लंबी दूरी तय की। कई शरणार्थी काफिलों पर हमले हुए। महिलाओं के अपहरण और उनके साथ हुई हिंसा ने इस त्रासदी को और गहरा बना दिया।सिनेमा इन घटनाओं को दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तीन घंटे की फिल्म या कुछ मिनट का गीत उस दर्द को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता।

1947 की कई कहानियों में नायक, जीत या सुखद अंत नहीं था।विभाजन की यादें किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए हैं कि जब राजनीति और धार्मिक कट्टरता आम लोगों के बीच फैलती है तो समाज की पुरानी संरचनाएं भी टूट सकती हैं।