दिल्लीवासियों को मिलेगा Ayushman Bharat Yojana का लाभ, शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Ayushman Bharat Yojana: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) बहुत जरूरी होता है। देश के सभी नागरिकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो इसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) शुरू की थी। यह स्कीम देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही दिल्लीवासी भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। जी हां, हाल ही में कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्कीम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है।

अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें।

आयुष्मान भारत योजना के बारे में (About Ayushman Bharat Yojana)

आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी को सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। इसमें केंद्र सरकार 5 लाख रुपये और राज्य सरकार 5 लाख रुपये का लाभ देती है। यानी, कि लाभार्थी को टोटल 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। गरीब रेखा वर्ग के लोग आसानी से सराकरी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। स्कीम की खासियत है कि इसमें सभी बीमारी कवर होती है।

आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस (Ayushman scheme Registration Process)

आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू हो गया है। अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

स्टेप 1: आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट https://abdm.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: अब अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3: इसके बाद आवेदक को अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड को PMJAY कियोस्क पर वेरीफाई करवाना होगा।

स्टेप 4: अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद आप अपना e-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकालकर इसका यूज कर सकते हैं।

इन लोगों को मिलेगा लाभ



आवेदक SC/ST, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) होना चाहिए। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण से शहरी लोगों को मिलता है। हालांकि, अगर परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है या फिर प्रोफेशनल जॉब है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदक की इनकम योजना के शर्तों के भीतर होनी चाहिए। हाई इनकम पर्सन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।