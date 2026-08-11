राम मंदिर के पहले CEO का चयन अंतिम दौर में, 5300 से ज्यादा आवेदनों में 18 शॉर्टलिस्ट; इंटरव्यू शुरू

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की तलाश अब आखिरी चरण में पहुंच गई है। देशभर से आए 5,300 से ज्यादा आवेदनों की जांच के बाद सिर्फ 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है। अब इन्हीं उम्मीदवारों में से तीन नाम फाइनल राउंड तक पहुंचेंगे और आखिर में किसी एक को मंदिर के पहले सीईओ की जिम्मेदारी मिलेगी।

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5300 से ज्यादा आवेदन, 18 उम्मीदवारों तक सिमटी रेस

राम मंदिर के सीईओ पद के लिए देशभर से 5,300 से ज्यादा आवेदन मिले थे। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इनमें से केवल 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अब इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया निर्णायक दौर में पहुंच गई है।

पूर्व IPS और पूर्व IAS अधिकारी भी उम्मीदवारों में शामिल

सीईओ पद की रेस में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय और पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी सामने आया है। राजेश पांडेय एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर चर्चित रहे हैं और फिलहाल लखनऊ के ऐतिहासिक अलीगंज हनुमान मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हैं। वहीं योगेश्वर राम मिश्रा अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों के डीएम रह चुके हैं।

एक से दो घंटे तक हो रहा इंटरव्यू

सूत्रों के मुताबिक हर उम्मीदवार का इंटरव्यू करीब एक से दो घंटे तक चल रहा है। इस दौरान उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पिछली जिम्मेदारियों और बड़े स्तर पर काम संभालने की क्षमता से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं।

इसके अलावा श्रीराम के प्रति आस्था, मंदिर से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर उनकी समझ और पर्सनल व फैमिली बैकग्राउंड को भी परखा जा रहा है।

तीन सदस्यीय पैनल कर रहा उम्मीदवारों की जांच

इंटरव्यू तीन सदस्यीय पैनल ले रहा है। इसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, डॉ. सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। इंटरव्यू प्रक्रिया चार दिनों तक चलने की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलावा देर रात फोन के जरिए भी भेजा जा रहा है।

18 में से तीन नाम होंगे फाइनल

इंटरव्यू पूरा होने के बाद 18 उम्मीदवारों में से तीन नाम चुने जाएंगे। इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन तीनों उम्मीदवारों का अलग से इंटरव्यू करेगा। ट्रस्ट इनमें से एक नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा।

CEO संभालेगा मंदिर की बड़ी व्यवस्थाएं

राम मंदिर के सीईओ के पास मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन और भविष्य की जरूरतों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। इसी वजह से इस पद के लिए मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, लीडरशिप और बड़े संस्थान को मैनेज करने की क्षमता को खास तौर पर परखा जा रहा है।