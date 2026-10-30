नवंबर में टूट सकता है 67 साल पुराना मौसम का रिकॉर्ड! Super El Niño से बढ़ेगी ठंड? वैज्ञानिकों की चेतावनी

दुनिया के कई देशों में इस बार सर्दियों की शुरुआत कुछ अलग हो सकती है। प्रशांत महासागर में ताकतवर Super El Niño के बीच आर्कटिक क्षेत्र के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर में ऐसी घटना हो सकती है, जो पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे। इसका असर अमेरिका और यूरोप के मौसम पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या बदल रहा है और इससे ठंड कितनी बढ़ सकती है।

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नवंबर में कमजोर पड़ सकता है Polar Vortex

आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर तेज हवाओं का एक बड़ा घेरा होता है, जिसे Polar Vortex कहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव की बेहद ठंडी हवा को वहीं रोककर रखता है।

मौसम के मॉडल बता रहे हैं कि नवंबर की शुरुआत में यह घेरा काफी कमजोर हो सकता है। Netweather की 27 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ECMWF मॉडल ने 6 नवंबर के आसपास बड़ी मौसम संबंधी घटना की 86% संभावना जताई है। तीन मॉडल के संयुक्त अनुमान में यह संभावना 61% है।

टूट सकता है 67 साल पुराना रिकॉर्ड

1959 से उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, 28 नवंबर से पहले कभी बड़ी Sudden Stratospheric Warming (SSW) घटना दर्ज नहीं हुई। अगर नवंबर के पहले हिस्से में ऐसा होता है, तो करीब तीन सप्ताह पहले नया रिकॉर्ड बन सकता है।

आमतौर पर ऐसी घटनाएं जनवरी और फरवरी में होती हैं। हालांकि, रिकॉर्ड तभी टूटेगा जब ऊपरी वातावरण में हवाओं की दिशा वास्तव में बदल जाएगी।

Super El Niño का कितना असर?

El Niño के दौरान प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। NOAA के 8 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक, Niño 3.4 क्षेत्र में तापमान सामान्य से 2.1°C ज्यादा था। कुछ इलाकों में यह अंतर 4°C से ऊपर पहुंच गया।

NOAA ने जनवरी-मार्च 2027 तक मजबूत El Niño बने रहने की 83% संभावना जताई है। वहीं, WMO के मुताबिक नवंबर से जनवरी के बीच तापमान का अंतर करीब 3.8°C पहुंच सकता है।

अचानक 50°C तक बढ़ सकता है तापमान

SSW के दौरान ऊपरी वातावरण का तापमान कुछ दिनों में 50°C तक बढ़ सकता है। इससे Polar Vortex कमजोर पड़ सकता है।

El Niño वातावरण की बड़ी लहरों को प्रभावित करता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध साबित नहीं कर पाए हैं। यूराल और स्कैंडिनेविया के ऊपर हाई-प्रेशर सिस्टम भी इसकी वजह हो सकते हैं।

अमेरिका और यूरोप में बढ़ेगी ठंड?

Polar Vortex कमजोर होने पर आर्कटिक की ठंडी हवा दक्षिण की तरफ बढ़ सकती है। इससे नवंबर के आखिर और दिसंबर में अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है।

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हालांकि, El Niño कुछ इलाकों में गर्म मौसम भी ला सकता है। इसलिए पूरे 2026-27 के सर्दी के मौसम को अभी से ज्यादा ठंडा बताना सही नहीं होगा। जनवरी या फरवरी 2027 में दोबारा ऐसी घटना होने की संभावना भी जताई गई है।