अनु मल्होत्रा की अनोखी कहानी! 30 साल से कैमरे में सहेज रहीं भारत की लुप्त होती परंपराएं और संस्कृति

भारत के अलग-अलग हिस्सों में आज भी कई ऐसी जनजातियां और समुदाय रहते हैं, जिनकी परंपराएं, रहन-सहन और सोच आधुनिक दुनिया से काफी अलग हैं। लेकिन बदलते समय के साथ इनकी कई पुरानी परंपराएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। फिल्ममेकर, फोटोग्राफर और लेखिका अनु मल्होत्रा पिछले तीन दशकों से इन्हीं संस्कृतियों को दुनिया के सामने ला रही हैं। उनकी इस यात्रा में कई ऐसे अनुभव शामिल हैं, जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं।

advertisement

अरुणाचल प्रदेश में बदली खूबसूरती को लेकर सोच

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में अपातानी जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री बनाते समय अनु मल्होत्रा को अनोखा अनुभव हुआ। यहां बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर टैटू और नाक में बेंत से बने बड़े प्लग होते थे। इन्हें यापिंग हुलो कहा जाता है। पुराने समय में ये जनजातीय पहचान और अपहरण से बचाव से जुड़े थे।

महिलाओं ने अनु से कहा कि ये प्लग उन पर भी खूबसूरत लगेंगे। पहले उन्हें अजीब लगा, लेकिन गांव में समय बिताने के बाद वह खुद इन्हें पहनने के बारे में सोचने लगीं। इससे उन्हें समझ आया कि हर संस्कृति में खूबसूरती के मायने अलग होते हैं।

टेलीविजन से शुरू हुआ शानदार सफर

अनु मल्होत्रा ने 1994 में एआईएम टेलीविजन की शुरुआत की। उन्होंने 600 घंटे से ज्यादा नॉन-फिक्शन कार्यक्रम बनाए। इनमें नमस्ते इंडिया, इंडियन हॉलिडे, इंडिया मैजिक, खूबसूरत, लैक्मे फैशन कैटलॉग और संगिनी शामिल थे। उनके 16 से ज्यादा कार्यक्रम भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर दिखाए गए।

साल 2000 में उन्होंने 'इनक्रेडिबल इंडिया' शब्द गढ़ा और पर्यटन मंत्रालय के शुरुआती प्रमुख प्रचार वीडियो बनाए।

उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के साथ 'हाथ से हाथ मिला' अभियान भी बनाया। एचआईवी/एड्स से जुड़े भेदभाव के खिलाफ इस कार्यक्रम के 52 एपिसोड में 60 से ज्यादा बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं। यह 10 करोड़ दर्शकों तक पहुंचा। इसके लिए उन्हें 2007 में यूएनएड्स ग्लोबल अवॉर्ड मिला।

बीमारी के बाद जिंदगी ने लिया नया मोड़

करीब 100 कर्मचारियों वाली मीडिया कंपनी संभालते हुए अनु गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और महीनों बिस्तर पर रहीं। इसी दौरान उन्होंने टेलीविजन छोड़कर जनजातीय संस्कृति पर काम करने का फैसला किया। वह सास-बहू जैसे सनसनीखेज धारावाहिकों की बढ़ती लोकप्रियता से भी सहमत नहीं थीं।

उनकी डॉक्यूमेंट्री 'ट्राइबल विजडम' में सात जनजातीय समुदायों की जिंदगी दिखाई गई। वहीं 'कमिंग फुल सर्कल' में भारत की पुरानी ज्ञान परंपराओं को समझाया गया।

नागालैंड में दिखी एकजुटता की ताकत

नागालैंड के वोकचिंग गांव में आग लगने से करीब 40 पारंपरिक घर तबाह हो गए। सरकारी मदद पहुंचने से पहले आसपास के गांवों के लोग चावल, कंबल, लकड़ी और औजार लेकर पहुंच गए। एक सप्ताह के भीतर सभी प्रभावित परिवारों को रहने की जगह मिल गई।

advertisement

हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में भी अनु ने देखा कि शादी, अंतिम संस्कार और त्योहारों की जिम्मेदारी पूरा गांव मिलकर उठाता है।

हिमालय की रहस्यमयी परंपराओं को कैमरे में उतारा

उनकी पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री और किताब 'शामन्स ऑफ द हिमालयाज' में गूर नाम के आध्यात्मिक माध्यमों की परंपरा दिखाई गई है। ये ढोल, धूप और मंत्रों के जरिए विशेष आध्यात्मिक अवस्था में जाते हैं। स्थानीय समुदाय इन्हें जमीन के विवाद, मानसिक परेशानियों और सामाजिक संतुलन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मानता है।

इन धार्मिक परंपराओं की शूटिंग के लिए अनु को विशेष पूजा और अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

दुनिया तक पहुंचाई भारत की सांस्कृतिक विरासत

अनु ने 'सोल सर्वाइवर्स' नाम की प्रदर्शनी भी तैयार की। इसमें तस्वीरों, वीडियो, आवाजों, पुरानी वस्तुओं और हाथ से बुने कपड़ों के जरिए जनजातीय संस्कृति दिखाई गई। यह प्रदर्शनी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम और बीकानेर हाउस में आयोजित हुई। इसे 2023 में दुबई के कॉप28 में भी प्रस्तुत किया गया।

अब उनका नया प्रोजेक्ट 'एनाम्नेसिस: द सेक्रेड एंड द सीन' आधुनिक तकनीक और इंटरैक्टिव मीडिया के जरिए पुरानी परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने पर केंद्रित है।

अनु मल्होत्रा को 20 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका काम याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना भी उतना ही जरूरी है।