अनंत अंबानी ने पीएम मोदी को क्यों कहा 'कोटि-कोटि प्रणाम'? शेयर बाजार में जियो की धमाकेदार एंट्री

रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए 28 अक्टूबर 2026 का दिन बेहद खास रहा। कंपनी ने शेयर बाजार में शानदार एंट्री की। इस मौके पर अनंत अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और जियो की सफलता का श्रेय करोड़ों भारतीयों को दिया। उन्होंने अपने परिवार के सपनों और कंपनी के कर्मचारियों के योगदान का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं कि इस खास मौके पर अनंत अंबानी ने क्या कहा और शेयर बाजार में जियो की शुरुआत कैसी रही।

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पीएम मोदी को क्यों कहा 'कोटि-कोटि प्रणाम'?

जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग सेरेमनी में अनंत अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन ने ही जियो को एक खास मकसद दिया। उनके लगातार मार्गदर्शन और सहयोग के लिए वह आभारी हैं। अनंत ने पीएम मोदी को 'कोटि-कोटि प्रणाम' करते हुए कहा कि रिलायंस विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हमेशा आगे रहेगा।

दरअसल, 1 सितंबर 2016 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी जियो की सेवाओं को पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को समर्पित किया था। इसका मकसद देश के आम लोगों तक सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना था।

अनंत अंबानी ने शेयर बाजार की घंटी को मंदिर की घंटी क्यों बताया?

अनंत अंबानी ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी शब्द आभार है। उन्होंने शेयर बाजार की घंटी की तुलना मंदिर की घंटी से की। उनके मुताबिक, बिजनेस उनके लिए पूजा है और हर पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है। इसी तरह अब जियो को देश के लोगों के साथ साझा किया जा रहा है।

अनंत ने अपने दादा धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दिखाया कि एक आम भारतीय भी बड़े सपने पूरे कर सकता है। वहीं, उनके पिता मुकेश अंबानी का सपना था कि भारत कभी पीछे न रहे।

उन्होंने लोगों से कहा, 'जियो आपने बनाया। आपके सपनों को पूरा करना ही हमारा सपना है।' अनंत ने अपने भाई आकाश और बहन ईशा अंबानी के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाने की बात कही।अनंत ने जियो के टेक्नीशियन, इंजीनियर, सर्विस स्टाफ, स्टोर टीम और रिटेल पार्टनर्स का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन उन सभी का है।

शेयर बाजार में जियो की शानदार एंट्री, निवेशकों को कितना फायदा?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बीएसई और एनएसई पर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुए। यह 1,119 रुपये के आईपीओ प्राइस से 21.36 फीसदी ज्यादा है। लिस्टिंग के समय कंपनी की वैल्यू करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इसके साथ जियो अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।

आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 30,200 करोड़ रुपये का था, जिसे 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। देशभर से करीब 1.39 करोड़ आवेदन आए। पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर्स की कुल मांग 7.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही।

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जियो प्लेटफॉर्म्स में मेटा और गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट जैसे बड़े निवेशक शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों की संख्या 53 करोड़ से ज्यादा है।