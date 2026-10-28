जियो की शानदार लिस्टिंग के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा अंबानी परिवार, लिया बप्पा का आशीर्वाद

जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद अंबानी परिवार मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा। बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और तीनों बच्चों के साथ भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे। परिवार ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और बप्पा का आशीर्वाद लिया। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के दिन अंबानी परिवार का यह दौरा चर्चा में रहा।

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पूरे परिवार ने किए भगवान गणेश के दर्शन

बुधवार को सिद्धिविनायक मंदिर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ उनके तीनों बच्चे अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी भी नजर आए। सभी ने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

अंबानी परिवार का सिद्धिविनायक मंदिर से पुराना जुड़ाव रहा है। परिवार अक्सर जन्मदिन, बड़े पारिवारिक मौकों और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजनों पर यहां दर्शन करने पहुंचता है। इस बार परिवार जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग के बाद मंदिर पहुंचा।

शेयर बाजार में जियो की शानदार एंट्री

जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को शेयर बाजार में दमदार शुरुआत की। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर 1,358 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए। यह 1,119 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 21.36 फीसदी ज्यादा है।

लिस्टिंग के बाद शुरुआती कारोबार में कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 12.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स ने भारती एयरटेल को पीछे छोड़ दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: RIL Chairman Mukesh Ambani, along with his family, offers prayers at Shree Siddhivinayak Ganapati Mandir. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/OZkkSTEvIf — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026

जियो के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स

जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 30,213 करोड़ रुपये का था। इसे निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और कुल उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां लगीं।

पब्लिक इश्यू और एंकर निवेशकों को मिलाकर कुल मांग 7.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही। वहीं, आईपीओ के लिए करीब 1.39 करोड़ आवेदन आए।

यह आईपीओ पूरी तरह नए शेयरों का था, जिसमें कंपनी ने 27 करोड़ शेयर जारी किए। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर रखा गया था।

टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ रिलायंस बना नंबर वन

जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से रिलायंस ग्रुप को भी बड़ा फायदा हुआ। समूह की सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई।

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इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पीछे छोड़कर शेयर बाजार में सबसे मूल्यवान कारोबारी समूह का स्थान हासिल कर लिया।

मंगलवार को टाटा ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू करीब 25.51 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि अदाणी ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 16.68 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गई थी।