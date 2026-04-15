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Newsट्रेंडिंगAmarnath Yatra 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू! कब से शुरू होगी यात्रा, कैसे करें अप्लाई, कौन से पात्र?

Amarnath Yatra 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू! कब से शुरू होगी यात्रा, कैसे करें अप्लाई, कौन से पात्र?

इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों की अवधि के साथ यह हाल के वर्षों की तुलना में लंबी रखी गई है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा बेहतर हो सके।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 15, 2026 12:31 IST
AI Generated Image (ChatGPT)

Amarnath Yatra 2026: देश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के लिए 2026 का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गया है। इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों की अवधि के साथ यह हाल के वर्षों की तुलना में लंबी रखी गई है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा बेहतर हो सके।

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प्रथम पूजा से होगी औपचारिक शुरुआत

यात्रा की तैयारियों का शुभारंभ 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होने वाली ‘प्रथम पूजा’ से होगा। हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बने हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

रजिस्ट्रेशन Shri Amarnathji Shrine Board की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है। ऑफलाइन सुविधा देशभर में 550 से ज्यादा बैंक शाखाओं में उपलब्ध है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा और हर दिन की सीमित संख्या तय रहेगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

यात्रा के लिए उम्र 13 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छह हफ्ते से अधिक गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं होगी। ऊंचाई और कठिन ट्रैक को देखते हुए मेडिकल जांच अनिवार्य है।

हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी

सभी आवेदकों को 8 अप्रैल 2026 के बाद जारी Compulsory Health Certificate (CHC) जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में इसकी स्कैन कॉपी और पासपोर्ट फोटो अपलोड करनी होगी।

RFID कार्ड से होगी निगरानी

रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रियों को यात्रा परमिट मिलेगा, जिसमें तारीख, रूट और एंट्री टाइम होगा। इस बार सुरक्षा के लिए हर यात्री को RFID कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे उनकी रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।

दो रूट, अपनी सुविधा के हिसाब से चुनें

पहलगाम रूट (48 किमी) पारंपरिक और अपेक्षाकृत आसान है, जबकि बालटाल रूट (14 किमी) छोटा लेकिन ज्यादा कठिन माना जाता है।

सुविधाओं में बड़ा अपग्रेड

इस साल बेहतर लाइटिंग, ट्रैक सुधार, पोनी-पलकी की प्रीपेड बुकिंग और ठहरने की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही हर यात्री को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 15, 2026