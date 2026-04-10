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Newsट्रेंडिंग19 या 20 अप्रैल इस बार कब से अक्षय तृतीया? जानिए क्या है सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

19 या 20 अप्रैल इस बार कब से अक्षय तृतीया? जानिए क्या है सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में गिने जाने वाले इस पर्व को नई शुरुआत, सोना खरीदने और बड़े निवेश के लिए खास माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ने वाला यह दिन समृद्धि और शुभ फल देने वाला माना जाता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2026 07:00 IST
AI Generated Image (ChatGPT)

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया इस बार रविवार 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में गिने जाने वाले इस पर्व को नई शुरुआत, सोना खरीदने और बड़े निवेश के लिए खास माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ने वाला यह दिन समृद्धि और शुभ फल देने वाला माना जाता है।

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तिथि और पूजा का सही समय

अक्षय तृतीया के लिए तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे शुरू होकर 20 अप्रैल को सुबह 7:27 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि 19 अप्रैल को पड़ने के कारण इसी दिन पर्व मनाया जाएगा।

पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक रहेगा, यानी करीब 1 घंटा 32 मिनट का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है।

सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना परंपरागत रूप से बेहद शुभ माना जाता है। इस साल सोना खरीदने का मुहूर्त 19 अप्रैल सुबह 10:49 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 5:52 बजे तक रहेगा।

दिनभर में अलग-अलग शुभ समय इस प्रकार हैं:

  • सुबह (चरा, लाभ, अमृत): 10:49 AM – 12:21 PM
  • दोपहर (शुभ): 01:58 PM – 03:35 PM
  • शाम (शुभ, अमृत, चरा): 06:50 PM – 10:58 PM
  • रात (लाभ): 01:43 AM – 03:06 AM (20 अप्रैल)
  • सुबह (शुभ): 04:29 AM – 05:52 AM (20 अप्रैल)

क्यों खास है यह दिन?

'अक्षय' का मतलब होता है- जो कभी खत्म न हो। मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश या खरीदी गई संपत्ति लगातार बढ़ती है। इसी वजह से सोना, जो संपन्नता और सुरक्षा का प्रतीक है, इस दिन सबसे ज्यादा खरीदा जाता है।

निवेश के लिए भी बेहतर मौका

सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी खरीदना या कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेना भी इस दिन शुभ माना जाता है। निवेशक इसे लंबी अवधि की स्थिरता और ग्रोथ से जोड़कर देखते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 10, 2026