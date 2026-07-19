Air India और Air India Express को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें दोनों में क्या अंतर है
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ही टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के टिकट, सामान, खाना और उड़ानों में बड़ा फर्क है। टिकट बुक करने से पहले जानिए किस हवाई सेवा में क्या मिलता है और आपके सफर के लिए कौन-सी बेहतर रहेगी।
In Short
- एयर इंडिया में ज्यादा सुविधाएं जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कम खर्च वाले सफर पर देती है जोर।
- एक्सप्रेस लाइट टिकट में केवल सात किलो केबिन बैग मिलता है।
- टिकट बुक करने से पहले किराया सामान खाना और टिकट बदलने के नियम जरूर देखें।
Air India vs Air India Express: फ्लाइट टिकट बुक करते समय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का नाम देखकर कई लोग दोनों को एक ही हवाई सेवा समझ लेते हैं। दोनों टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन इनके टिकट, सुविधाओं और उड़ानों में काफी फर्क है। एयर इंडिया में टिकट के साथ ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कम खर्च में सफर कराने पर ज्यादा ध्यान देती है।
एक ही समूह लेकिन सफर का तरीका अलग
एयर इंडिया में इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के टिकट मिलते हैं। कुछ चुने हुए विमानों और रास्तों पर फर्स्ट क्लास भी उपलब्ध है। आप किस क्लास का टिकट लेते हैं, उसके हिसाब से सीट, सामान ले जाने की सीमा, खाना और हवाई अड्डे पर मिलने वाली सुविधाएं बदल सकती हैं।
एयर इंडिया भारत के अंदर और विदेशों के कई शहरों के लिए उड़ानें चलाती है। लंबी दूरी की विदेशी उड़ानें भी इसके जाल का बड़ा हिस्सा हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में यात्रियों को अपनी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं चुनने का मौका मिलता है। यात्री टिकट के साथ खाना, पसंद की सीट, ज्यादा सामान और पहले जांच-प्रवेश जैसी सेवाएं जोड़ सकते हैं।
टिकट में क्या है फर्क?
एयर इंडिया एक्सप्रेस का शुरुआती टिकट कई बार सस्ता दिखाई देता है, क्योंकि उसके कुछ किरायों में केवल हाथ में ले जाने वाला सामान शामिल होता है। कंपनी के एक्सप्रेस लाइट टिकट में यात्री सात किलो तक का केबिन बैग ले जा सकते हैं। इस टिकट में मुफ्त चेक-इन बैग नहीं मिलता। जरूरत पड़ने पर यात्री अलग से पैसे देकर चेक-इन बैग जोड़ सकते हैं।
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एयर इंडिया के टिकट में मिलने वाली सुविधाएं भी चुने गए किराए पर निर्भर करती हैं। कंपनी ने कुछ घरेलू उड़ानों पर बेसिक टिकट शुरू किया है। इसमें 15 किलो चेक-इन बैग और सात किलो केबिन बैग ले जाने की सुविधा मिलती है। चाय या कॉफी दी जाती है, लेकिन मुफ्त खाना शामिल नहीं होता इसलिए टिकट लेते समय केवल कीमत नहीं देखनी चाहिए। यह भी जांचना जरूरी है कि टिकट में खाना, बैग और टिकट बदलने की सुविधा शामिल है या नहीं।
दोनों के उड़ान नेटवर्क में भी है फर्क
एयर इंडिया भारत के साथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अमेरिका के कई शहरों को जोड़ती है। कंपनी छोटे और बड़े दोनों तरह के एयरबस और बोइंग विमानों का इस्तेमाल करती है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस मुख्य रूप से भारत के शहरों और दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के पास के देशों के लिए उड़ानें चलाती है। कंपनी के मुताबिक, वह रोजाना 500 से ज्यादा उड़ानें चलाती है और उसके पास 100 से ज्यादा बोइंग 737 और एयरबस ए320 विमान हैं।
आपके लिए कौन-सी हवाई सेवा सही?
लंबी दूरी का सफर हो और ज्यादा आराम या बिजनेस क्लास जैसी सुविधा चाहिए, तो एयर इंडिया आपके काम आ सकती है। कम दूरी का सफर हो और आप केवल जरूरी सुविधाओं के लिए पैसा देना चाहते हों, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस चुनी जा सकती है।
टिकट बुक करने से पहले दोनों हवाई सेवाओं का किराया, सामान की सीमा, खाना, सीट और टिकट बदलने के नियम जरूर मिलाएं।