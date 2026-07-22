कनाडा जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली-टोरंटो रूट पर एयर इंडिया की नई तैयारी से बदल जाएगा सफर

Air India Delhi Toronto Flight: भारत से कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया अपनी दिल्ली-टोरंटो फ्लाइट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। एयरलाइन इस रूट पर नया एयरक्राफ्ट उतारेगी, जिससे सफर पहले से तेज और ज्यादा आरामदायक हो जाएगा।

लोगों को नई सीटें, बेहतर इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट और तीन अलग-अलग केबिन चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि क्या अब दिल्ली से टोरंटो जाते समय बीच में फ्यूल भरवाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा?

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दिल्ली से टोरंटो की फ्लाइट होगी नॉन-स्टॉप

एयर इंडिया 1 अगस्त 2026 से दिल्ली-टोरंटो रूट पर अपना नया बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट उतारेगी। इसके बाद दिल्ली से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट को वियना में एनरूट फ्यूल स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा और यह सर्विस नॉन-स्टॉप हो जाएगी।

हालांकि, फ्यूल स्टॉप हटना एयरस्पेस खुला रहने पर निर्भर करेगा। अभी दिल्ली से टोरंटो पहुंचने में फ्यूल स्टॉप के साथ करीब 20 घंटे लगते हैं। इस बदलाव के बाद सफर का समय घटकर लगभग 17 घंटे रह जाएगा। यानी लोगों के करीब तीन घंटे बच सकते हैं।

टोरंटो से दिल्ली आने वाली फ्लाइट पहले की तरह नॉन-स्टॉप रहेगी। इस सफर में ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे लग सकते हैं। लेकिन क्या यह फ्लाइट हफ्ते के कुछ ही दिन चलेगी या अब हर दिन मिलेगी?

अब हर दिन मिलेगी फ्लाइट

एयर इंडिया 1 अगस्त से दिल्ली और टोरंटो के बीच हफ्ते में सात फ्लाइट ऑपरेट करेगी। फिलहाल इस रूट पर हफ्ते में पांच फ्लाइट चलाई जा रही हैं।

एयरलाइन ने जून और जुलाई 2026 में बढ़ी हुई फ्यूल कीमतों और जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ समय के लिए कम कर दी थी। अब डेली सर्विस फिर से शुरू की जा रही है। लेकिन नई फ्लाइट में लोगों को कौन-सा नया केबिन ऑप्शन पहली बार मिलने वाला है?

पहली बार मिलेगा प्रीमियम इकोनॉमी का ऑप्शन

दिल्ली-टोरंटो रूट पर पहली बार एयर इंडिया का प्रीमियम इकोनॉमी केबिन मिलेगा। नए बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट में तीन क्लास होंगी। इनमें 30 बिजनेस क्लास प्राइवेट सुइट, 28 प्रीमियम इकोनॉमी सीट और 238 इकोनॉमी सीट शामिल हैं।

बिजनेस क्लास सुइट में डायरेक्ट आइल एक्सेस, 79 इंच का फुली फ्लैट बेड, वायरलेस चार्जिंग, पर्सनल स्टोरेज और 17 इंच की 4के क्यूएलईडी एचडीआर टचस्क्रीन मिलेगी।

प्रीमियम इकोनॉमी में 2-3-2 सीट लेआउट, 38 इंच सीट पिच, ज्यादा लेगरूम, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेग रेस्ट और 13.3 इंच की स्क्रीन दी गई है। वहीं इकोनॉमी क्लास में लंबे सफर के हिसाब से बनाई गई सीटें और 11.6 इंच की स्क्रीन मिलेगी। लेकिन नई सीटों के अलावा फ्लाइट में एंटरटेनमेंट और खाने को लेकर क्या बदलाव होगा?

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एंटरटेनमेंट और खाने में भी होगा बदलाव

नए एयरक्राफ्ट में 3,000 घंटे से ज्यादा का एंटरटेनमेंट कंटेंट मिलेगा। सभी केबिन में ब्लूटूथ ऑडियो, यूएसबी-ए और यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ एसी पावर आउटलेट भी दिए जाएंगे।

केबिन में भारतीय वेलनेस ट्रेडिशन से जुड़ी मूड लाइटिंग होगी। लोगों को भारतीय और इंटरनेशनल डिशेज के साथ नई टेबलवेयर, बेहतर बेडिंग और नए डिजाइन वाले अमेनिटी किट भी मिलेंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली और टोरंटो के बीच ये फ्लाइट किस समय उड़ान भरेगी?

क्या रहेगा फ्लाइट का समय?

एआई187 फ्लाइट दिल्ली से सुबह 1:45 बजे उड़ान भरेगी और टोरंटो के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। वहीं एआई188 फ्लाइट टोरंटो से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:05 बजे दिल्ली पहुंचेगी। अब सवाल है कि इन फ्लाइट्स की बुकिंग कहां से की जा सकती है?