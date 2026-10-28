एयर इंडिया ने यात्रियों को 35,000 फीट की ऊंचाई पर दिया अनोखा चैलेंज...चाय के साथ मिली रहस्यमयी पहेली!

हवाई सफर के दौरान यात्रियों को कई बार कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो उनका ध्यान खींच लेती हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला एयर इंडिया की फ्लाइट में सामने आया है। यहां एक यात्री को चाय पीते समय कटलरी के रैपर पर नंबरों में लिखी एक अनोखी पहेली दिखाई दी। इस पहेली ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। खास बात यह है कि इसका जवाब भारतीय विमानन इतिहास की एक मशहूर शख्सियत से जुड़ा है।

advertisement

सोशल मीडिया पर यात्री ने दिया चैलेंज

एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर कर रहे रितेश जी नाम के यात्री ने 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। रितेश एक्स पर @RizGandotra नाम से मौजूद हैं।

तस्वीर में चाय के कप के साथ कटलरी का एक रैपर दिखाई दे रहा था, जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। रितेश ने लोगों को इन नंबरों का मतलब समझने का चैलेंज दिया।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर चाय के साथ एक छोटी सी दिमागी पहेली मिली है। क्या आप बिना गूगल की मदद लिए इसका जवाब ढूंढ सकते हैं? उन्होंने एयर इंडिया की इस पहल की तारीफ भी की।

A little brain teaser with my tea at 35,000 feet. Can you crack the code? No Googling! Nice touch, @airindia. Well done! https://t.co/rygVI7B6ek — Ritesh G (@RizGandotra) October 26, 2026

आखिर क्या है नंबरों में छिपी पहेली?

रैपर पर एक खास कोड लिखा था, जिसे देखकर पहली नजर में इसका मतलब समझना मुश्किल हो सकता है।

रैपर पर लिखा कोड है: 10 27 18 27 27 4 20-1-20-1

इन नंबरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बिना किसी क्रम के लिखा गया है। लेकिन असल में इस पहेली को सुलझाने का तरीका बेहद आसान है।

इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक नंबर दिया गया है। जैसे A के लिए 1, B के लिए 2 और इसी तरह Z के लिए 26 नंबर तय है। वहीं, 27 का इस्तेमाल पूर्ण विराम यानी डॉट के लिए किया गया है।

इस तरीके से नंबरों को अक्षरों में बदलने पर भारतीय विमानन इतिहास से जुड़ा एक मशहूर नाम सामने आता है।

जेआरडी टाटा से जुड़ा है पहेली का जवाब

इस पहेली का जवाब जेआरडी टाटा है। वह भारत के जाने-माने उद्योगपति और विमानन क्षेत्र के अग्रदूत थे।

जेआरडी टाटा ने साल 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। यही एयरलाइन आगे चलकर एयर इंडिया बनी। भारत में नागरिक विमानन सेवाओं को विकसित करने में उनका अहम योगदान रहा है।

advertisement

एयर इंडिया का टाटा समूह से पुराना रिश्ता रहा है। बाद में यह एयरलाइन सरकारी स्वामित्व में चली गई थी। हालांकि, जनवरी 2022 में टाटा समूह ने एक बार फिर एयर इंडिया का नियंत्रण हासिल कर लिया।

ऐसे में एयर इंडिया के कटलरी रैपर पर जेआरडी टाटा के नाम से जुड़ी पहेली छापना उसके इतिहास को याद करने का एक दिलचस्प तरीका है।