एयर इंडिया से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! एसबीआई ला रहा नया क्रेडिट कार्ड, हर खर्च पर मिलेंगे खास रिवॉर्ड

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब रोजमर्रा की शॉपिंग और ट्रैवल पर खर्च किए गए पैसों से भी खास रिवॉर्ड कमाने का मौका मिल सकता है। एयर इंडिया और एसबीआई कार्ड मिलकर एक नई सुविधा लाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह नया कार्ड कैसे काम करेगा और इससे ग्राहकों को क्या फायदा मिल सकता है।

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एयर इंडिया और एसबीआई कार्ड ने मिलाया हाथ

एयर इंडिया और एसबीआई कार्ड ने 28 अक्टूबर को एक नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप का ऐलान किया है। यह कार्ड वीजा पेमेंट नेटवर्क पर काम करेगा और एयर इंडिया के महाराजा क्लब मेंबर्स को ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़े फायदे देगा।हालांकि, अभी कार्ड की लॉन्चिंग डेट, सालाना फीस, जॉइनिंग फीस, रिवॉर्ड रेट और दूसरे फायदों की जानकारी सामने नहीं आई है।

इस कार्ड के जरिए ग्राहक रोजमर्रा के खर्च और यात्रा पर रिवॉर्ड कमा सकेंगे। इसका मकसद फ्लाइट से सफर करने वाले ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं देना है।

रोजमर्रा के खर्च पर भी मिलेंगे रिवॉर्ड

एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने बताया कि कंपनी अपने ग्राहकों के सफर को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसमें नए विमान, बेहतर केबिन सुविधाएं और दुनिया के अलग-अलग देशों तक फ्लाइट नेटवर्क बढ़ाना शामिल है।

अग्रवाल के मुताबिक, महाराजा क्लब के जरिए ग्राहकों को ज्यादा फायदे देने की बड़ी संभावना है। कंपनी ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाना चाहती है, जिससे लोग रोजमर्रा के खर्च के साथ ट्रैवल और लाइफस्टाइल पर भी रिवॉर्ड कमा सकें।

एसबीआई कार्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सलिला पांडे ने कहा कि आज ग्राहक यात्रा के दौरान ज्यादा सुविधा और बेहतर फायदे चाहते हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर नया ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा।

महाराजा क्लब के 50 लाख से ज्यादा नए मेंबर्स

एयर इंडिया के महाराजा क्लब लॉयल्टी प्रोग्राम में 2024 में बदलाव किए जाने के बाद से 50 लाख से ज्यादा नए मेंबर्स जुड़े हैं।इस प्रोग्राम के मेंबर्स एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स पर महाराजा पॉइंट्स कमा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह सुविधा उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के 104 डेस्टिनेशंस के लिए उपलब्ध है।इसके अलावा 25 दूसरी स्टार अलायंस मेंबर एयरलाइंस पर भी महाराजा पॉइंट्स का फायदा मिलता है।

100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप

महाराजा क्लब की हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है। इससे मेंबर्स यात्रा के अलावा रोजमर्रा के खर्च पर भी महाराजा पॉइंट्स कमा सकते हैं।

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वहीं, सितंबर 2026 तक एसबीआई कार्ड के करीब 2.32 करोड़ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में थे।अब ग्राहकों को नए कार्ड की लॉन्चिंग, फीस और रिवॉर्ड से जुड़ी पूरी जानकारी का इंतजार है।