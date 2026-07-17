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Newsट्रेंडिंग'फुनसुख वांगडू सोनम वांगचुक नहीं थे', आमिर खान ने किया बड़ा खुलासा, सेहत को लेकर भी जताई चिंता

'फुनसुख वांगडू सोनम वांगचुक नहीं थे', आमिर खान ने किया बड़ा खुलासा, सेहत को लेकर भी जताई चिंता

‘3 इडियट्स’ के फुनसुख वांगडू को लंबे समय से सोनम वांगचुक से जोड़ा जाता रहा है। अब आमिर खान ने इस चर्चा पर चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ी गलतफहमी दूर की है और वांगचुक की सेहत को लेकर खास अपील भी की है। आखिर फुनसुख वांगडू के किरदार की असली कहानी क्या है, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 17, 2026 17:34 IST

In Short

  • आमिर खान ने साफ किया कि ‘3 इडियट्स’ का फुनसुख वांगडू किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था।
  • आमिर ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की।
  • आमिर के मुताबिक, सोनम वांगचुक ने एजुकेशन, इनोवेशन और एनवायरनमेंट के काम से अपनी अलग पहचान बनाई है।

फिल्म ‘3 इडियट्स’ का नाम आते ही आमिर खान का मशहूर किरदार फुनसुख वांगडू लोगों को याद आ जाता है। फिल्म रिलीज होने के बाद से इस किरदार को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं। अब आमिर खान ने इससे जुड़ी एक पुरानी चर्चा पर अपनी बात साफ की है। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फुनसुख वांगडू का किरदार सच में सोनम वांगचुक पर बनाया गया था?

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सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था किरदार

आमिर खान ने साफ कहा कि फिल्म ‘3 इडियट्स’ का फुनसुख वांगडू किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। उन्होंने बताया कि यह लोगों के बीच फैली एक गलतफहमी है। साल 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म रिलीज होने के बाद कई लोग सोनम वांगचुक को ‘रियल लाइफ फुनसुख वांगडू’ कहने लगे थे।

फिल्म में आमिर का किरदार एक साइंटिस्ट और इनोवेटर था, जो पढ़ाई के पुराने तरीकों से अलग सोचता था। सोनम वांगचुक भी लद्दाख में एजुकेशन और नई खोजों से जुड़े काम के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से लोगों ने दोनों को आपस में जोड़ दिया। लेकिन आमिर के मुताबिक, क्या सोनम वांगचुक के काम को पहचान दिलाने के लिए किसी फिल्मी किरदार की जरूरत है?

किसी फिल्मी किरदार की जरूरत नहीं

आमिर खान ने कहा कि सोनम वांगचुक का सम्मान करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई फिल्मी किरदार उनकी जिंदगी पर बनाया गया हो। उनके मुताबिक, वांगचुक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और उनके काम की अपनी अलग पहचान है।

आमिर ने साफ कहा कि फिल्म से सीधा कनेक्शन नहीं होने पर भी वांगचुक के काम की अहमियत कम नहीं होती। एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए किए गए उनके काम को पहचान पाने के लिए किसी फिल्म के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन आमिर खान ने उनकी भूख हड़ताल और सेहत को लेकर क्या अपील की है?

भूख हड़ताल खत्म करने की अपील

आमिर खान ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सभी लोग उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं और चाहते हैं कि वह जल्द अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। आमिर के मुताबिक, इस समय वांगचुक की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है।

सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें कई जानी-मानी हस्तियों और एक्टिविस्ट्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। भूख हड़ताल लंबी चलने के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन फिल्मी किरदार से अलग सोनम वांगचुक ने अपने काम से कैसी पहचान बनाई है?

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अपने काम से बनी अलग पहचान

आमिर खान ने भले ही फिल्म और सोनम वांगचुक की जिंदगी के बीच सीधा कनेक्शन नहीं माना, लेकिन उन्होंने उनके काम की तारीफ की। आमिर ने कहा कि सोनम वांगचुक ने एजुकेशन, इनोवेशन और एनवायरनमेंट के लिए काफी काम किया है। उनके काम की अपनी अलग पहचान है और उन्हें उसी के लिए जाना और सम्मान दिया जाना चाहिए।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 17, 2026