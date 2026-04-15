एंट्री लेवल नौकरी छोड़ 22 साल के युवक ने चुनी गिग जॉब! हर महीने ₹35-40 हजार की कमाई, करियर vs कमाई पर छिड़ी बहस
कम एंट्री-लेवल सैलरी और बढ़ती महंगाई के बीच युवा गिग जॉब की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जहां तुरंत ज्यादा कमाई मिलती है। इस ट्रेंड ने करियर स्थिरता बनाम त्वरित आय पर बहस छेड़ दी है, जिसमें कॉर्पोरेट ग्रोथ और शॉर्ट-टर्म कमाई के बीच संतुलन बड़ा सवाल बन गया है।
स्टार्टअप फाउंडर्स की एक ऑनलाइन बहस ने एंट्री-लेवल सैलरी और करियर ऑप्शन पर नई चर्चा छेड़ दी है। मुद्दा यह है कि युवा अब पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर गिग वर्क की ओर क्यों बढ़ रहे हैं?
SEECO वेल्थ के फाउंडर, अक्षत जैन ने सोशल मीडिया पर अपने एक कर्मचारी का उदाहरण शेयर किया है। उन्होंने बताया कि 22 वर्षीय कर्मचारी, जिसे कंपनी ग्रूम कर रही थी, अचानक नौकरी छोड़कर डिलीवरी जॉब में चला गया क्योंकि वहां उसे ₹35-40 हजार तक कमाई का मौका दिखा।
जैन ने लिखा कि कंपनी उसे किताबें दे रही थी, AI सिखा रही थी और वह 3-5 साल में लीडरशिप रोल तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि लंबे समय में इस तरह की नौकरी स्वास्थ्य और करियर ग्रोथ दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।
कम सैलरी पर सवाल
इस चर्चा की शुरुआत अक्षय जैन के एक पोस्ट से हुई थी, जिसमें उन्होंने एंट्री-लेवल वेतन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि 10-12 हजार रुपये में आज किसी को काम पर रखना संभव नहीं है। सेमी-स्किल्ड वर्कर भी आसानी से 18 हजार कमा रहा है। उन्होंने नोएडा जैसे शहरों में 12 घंटे की शिफ्ट के लिए इतनी कम सैलरी को अव्यावहारिक बताया।
सोशल मीडिया पर बंटी राय
इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी नजर आई। कुछ यूजर्स ने कहा कि कम सैलरी ही युवाओं को गिग जॉब की तरफ धकेल रही है, जहां तुरंत ज्यादा कमाई संभव है। एक यूजर ने लिखा कि स्किल्ड लोगों को कम पैसे देने से वे गिग वर्क चुनते हैं जो सीधा शोषण है।
वहीं, दूसरे ने कॉर्पोरेट करियर की अनिश्चितता पर सवाल उठाते हुए कहा कि AI के दौर में स्किल विकसित होने से पहले ही नौकरी खत्म हो सकती है।
कमाई के नए समीकरण
कई यूजर्स ने अनौपचारिक सेक्टर की कमाई का उदाहरण देकर अंतर दिखाया। एक यूजर ने बताया कि उनके सोसाइटी में काम करने वाली घरेलू सहायिका 4 घरों से ₹24,000 कमा लेती है। इसी तरह, पार्ट-टाइम नैनी या डिलीवरी जॉब में भी 20-40 हजार तक की कमाई संभव बताई गई।
यह बहस साफ दिखाती है कि युवा अब 'तुरंत कमाई' और 'लंबी अवधि के करियर' के बीच संतुलन खोज रहे हैं। जहां गिग इकॉनमी तुरंत इनकम देती है, वहीं कॉर्पोरेट नौकरी स्थिरता और ग्रोथ का वादा करती है।