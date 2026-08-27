दिल्ली के इस 15 साल के लड़के ने चेस के दिग्गज मैग्नस कार्लसन को हराया, जीत के बाद भी रहा बिल्कुल शांत

दिल्ली के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वंदन अलंकार सवाई ने ऑनलाइन ब्लिट्ज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। रेटिंग के भारी अंतर के बावजूद वंदन ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन उनकी जीत से ज्यादा चर्चा उनके शांत अंदाज की हो रही है।