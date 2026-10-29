Zomato पर अब मेहमानों को नहीं दिखेगी खाने की कीमत! आ रहा है 'Mehmaan Mode', जानिए कैसे करेगा काम

Zomato Mehmaan Mode: जोमैटो अपने ऐप में एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे घर आए मेहमान बिना खाने की कीमत देखे अपनी पसंद की डिश चुन सकेंगे। इस फीचर का नाम 'मेहमान मोड' रखा गया है। खास बात यह है कि इसका आइडिया सोशल मीडिया से आया है। आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा, इसका सुझाव किसने दिया और इसे कब तक शुरू किया जा सकता है।

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क्या है Zomato का Mehmaan Mode?

जोमैटो का नया 'Mehmaan Mode' उन लोगों के लिए लाया जा रहा है, जो अपने घर आए मेहमानों के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। इस फीचर में मेहमानों को मेन्यू तो दिखाई देगा, लेकिन खाने की कीमत नजर नहीं आएगी। इससे वे बिना किसी झिझक के अपनी पसंद का खाना चुन सकेंगे। हालांकि, इस फीचर को अभी लॉन्च नहीं किया गया है।

मेहमानों के लिए कैसे काम करेगा फीचर?

अक्सर घर में मेहमान आने पर लोग उन्हें अपना फोन देकर जोमैटो से खाना पसंद करने के लिए कहते हैं। ऐसे में कई मेहमान महंगी डिश ऑर्डर करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत दिखाई देती है। नए फीचर में मेन्यू की कीमतें छिप जाएंगी। मेहमान अपनी पसंद की डिश चुन सकेंगे और इसके बाद होस्ट यानी ऑर्डर का पैसा देने वाला व्यक्ति फोन वापस लेकर पेमेंट कर सकेगा।

LinkedIn पोस्ट से आया आइडिया

इस फीचर का सुझाव Itu Chaudhuri Design में मार्केटिंग मैनेजर आयुष्मान अग्रवाल (Ayushmaan Agarwalla) ने दिया था। उन्होंने LinkedIn पर एक पोस्ट लिखकर जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल को टैग किया था। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कई बार लोगों को मेहमानों के बीच फोन घुमाकर खाना ऑर्डर करते देखा है। उनके मुताबिक, खासकर फेस्टिव सीजन में यह फीचर मेहमानों को ज्यादा आराम से खाना चुनने में मदद कर सकता है।

दीपिंदर गोयल ने क्या जवाब दिया?

आयुष्मान अग्रवाल की LinkedIn पोस्ट पर दीपिंदर गोयल ने जवाब देते हुए उनके सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा, "सुझाव के लिए धन्यवाद। इसे इसी हफ्ते लॉन्च कर रहे हैं। आपको फेस्टिव सीजन की ढेरों शुभकामनाएं।" गोयल के इस जवाब से साफ है कि कंपनी इस आइडिया पर काम कर रही है और इसे जल्द ऐप में जोड़ने की तैयारी है।

कब लॉन्च होगा और क्या होंगी सुविधाएं?

दीपिंदर गोयल के जवाब के मुताबिक, Mehmaan Mode को इसी हफ्ते यानी अक्टूबर 2026 के आखिरी दिनों में रोलआउट किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस मोड को ऑन या ऑफ कैसे किया जाएगा। यह भी साफ नहीं है कि सिर्फ अलग-अलग डिश की कीमत छिपेगी या बिल की दूसरी जानकारी भी नहीं दिखेगी। सभी यूजर्स को यह सुविधा एक साथ मिलेगी या धीरे-धीरे, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। फीचर कितना उपयोगी होगा, यह उसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा।