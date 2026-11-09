₹85,000 के टेंपल पर क्यों उठ रहे सवाल? दीपिंदर गोयल ने बताया भारत के लिए क्यों नहीं बनाया ये डिवाइस

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल अपने नए वियरेबल डिवाइस टेंपल को लेकर चर्चा में हैं। इसकी महंगी कीमत और वैज्ञानिक दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने के बाद गोयल ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि यह डिवाइस किसके लिए बनाया गया है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और इसके फीचर्स को लेकर कंपनी का क्या कहना है।

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भारत के लिए नहीं बना टेंपल, कीमत पर क्या बोले गोयल?

दीपिंदर गोयल ने रविवार, 8 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि टेंपल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि इसकी कुल बिक्री का 1% से ज्यादा हिस्सा भारत से नहीं आएगा।

टेंपल की कीमत करीब ₹85,000 है। गोयल ने कहा कि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है और कंपनी ने इसकी कीमत इसकी वैल्यू के हिसाब से तय की है। जिन्हें कीमत ज्यादा लगती है, वे यूजर रिव्यू आने तक इंतजार कर सकते हैं।

भारतीय स्टार्टअप होने के नाम पर समर्थन नहीं चाहिए

गोयल ने साफ कहा कि लोग सिर्फ इसलिए टेंपल का समर्थन न करें क्योंकि यह एक भारतीय स्टार्टअप है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करना चाहती है और उसे देशभक्ति के नाम पर समर्थन नहीं चाहिए।.

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 8, 2026

उन्होंने कहा कि लोग शुरुआती इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तभी इस प्रोडक्ट को खरीदें। गोयल ने 2024 में टेंपल की शुरुआत की थी और फिलहाल इसके फाउंडर और सीईओ हैं।

डॉक्टरों के सवालों पर क्या दिया जवाब?

टेंपल के वैज्ञानिक दावों पर कई मेडिकल एक्सपर्ट सवाल उठा चुके हैं। खासकर दिमाग में ब्लड फ्लो के बदलाव को मॉनिटर करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठे हैं।

गोयल ने कहा कि टेंपल कोई मेडिकल डिवाइस नहीं, बल्कि एक फिटनेस और एआई डिवाइस है। कंपनी ने बीमारी की पहचान, इलाज या रोकथाम का कोई दावा नहीं किया है। यह डॉक्टर की जरूरत को भी खत्म नहीं करता।

वैज्ञानिक सबूतों पर क्या है कंपनी का रुख?

गोयल के मुताबिक, किसी टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक सबूत अलग-अलग चरणों में सामने आते हैं। इनमें व्हाइटपेपर, प्री-प्रिंट और पीयर-रिव्यूड रिसर्च शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि ग्राहक चाहें तो पूरी वैज्ञानिक रिसर्च आने तक इंतजार कर सकते हैं। किसी पर डिवाइस खरीदने का दबाव नहीं है। कंपनी जरूरत पड़ने पर रेगुलेटरी मंजूरी भी लेगी।

ब्रेन फ्लो नहीं, एंट्रॉपी है सबसे खास फीचर

गोयल ने बताया कि टेंपल का मुख्य फोकस ब्रेन फ्लो नहीं, बल्कि एंट्रॉपी है। यह कंपनी का अपना एक मेट्रिक है, जिसका मकसद शरीर पर पड़ने वाले फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन यानी शारीरिक दबाव को मापना है।

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हालांकि, एंट्रॉपी पर कंपनी ने अभी कोई रिसर्च प्रकाशित नहीं की है। इसकी स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। गोयल ने कहा कि कंपनी आगे इस पर जानकारी जारी करेगी।

रूमडेफ एआई को लेकर क्या है प्लान?

टेंपल में रूमडेफ एआई नाम का फीचर भी विकसित किया जा रहा है। गोयल ने स्पष्ट किया कि यह कंपनी की दिशा बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि डिवाइस की क्षमताओं को बढ़ाने का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया टेंपल का रेगुलेटर नहीं है। जहां कानूनी मंजूरी जरूरी होगी, कंपनी उसे हासिल करेगी। गोयल जल्द ही ब्रेन फ्लो की गणना, इसके इस्तेमाल और सीमाओं पर अलग से विस्तृत जानकारी भी जारी करेंगे।