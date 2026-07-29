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Newsटेक्नोलॉजीआपके Android फोन में बंद हो सकता है YouTube, जानें क्या है इसकी वजह

आपके Android फोन में बंद हो सकता है YouTube, जानें क्या है इसकी वजह

एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो वाले पुराने फोन में अब यूट्यूब ऐप काम नहीं करेगा। गूगल ने इस वर्जन के लिए प्ले सर्विसेज का सपोर्ट बंद कर दिया है। ऐसे में वीडियो देखने के लिए मोबाइल ब्राउजर का सहारा लेना होगा। साथ ही दूसरे ऐप और फोन की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2026 12:52 IST
AI generated image

In Short

  • एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो वाले फोन में अब यूट्यूब ऐप काम नहीं करेगा।
  • यूजर्स मोबाइल ब्राउजर में यूट्यूब डॉट कॉम खोलकर वीडियो देख सकेंगे।
  • गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट बंद होने से दूसरे ऐप और फोन की सिक्योरिटी भी प्रभावित हो सकती है।

YouTube App: एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर चलने वाले पुराने फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर है। गूगल ने इस वर्जन के लिए गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट बंद कर दिया है। इसके बाद इन फोन में यूट्यूब का ऐप काम नहीं करेगा।

ऐसे यूजर्स को अब स्क्रीन पर “स्विच टू यूट्यूब डॉट कॉम” का मैसेज दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वीडियो देखने के लिए उन्हें यूट्यूब ऐप के बजाय मोबाइल ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा।

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यूट्यूब ऐप क्यों नहीं चलेगा?

गूगल प्ले सर्विसेज अब एंड्रॉयड 7.0 नूगट या उससे नए वर्जन वाले फोन को ही सपोर्ट करेगा। इसी वजह से एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर चलने वाले पुराने फोन में यूट्यूब ऐप काम नहीं करेगा।

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यूट्यूब ऐप अपने कई जरूरी कामों के लिए गूगल प्ले सर्विसेज पर निर्भर रहता है। सपोर्ट बंद होने के बाद ऐप खुलने या सही तरीके से चलने में परेशानी आएगी।

2015 में आया था एंड्रॉयड 6.0

एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इस वर्जन को करीब 11 साल तक गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट मिला।

अब इन डिवाइस को बैकग्राउंड अपडेट, नए सिक्योरिटी API और गूगल प्ले प्रोटेक्ट के जरिए मिलने वाली मालवेयर सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसकी वजह से पुराने फोन सिक्योरिटी से जुड़े खतरों के लिए ज्यादा कमजोर हो सकते हैं।

दूसरे ऐप पर भी पड़ सकता है असर

सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, गूगल प्ले सर्विसेज के API पर निर्भर दूसरे ऐप भी प्रभावित हो सकते हैं। कुछ ऐप खुलना बंद कर सकते हैं या उनके कुछ फीचर सही तरीके से काम नहीं करेंगे।

जीमेल जैसी बेसिक सर्विस में सामान्य सिंकिंग जारी रह सकती है। हालांकि, ऐसी सर्विस को मोबाइल ब्राउजर के जरिए इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

ब्राउजर पर चलेंगे यूट्यूब वीडियो

एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो वाले फोन में यूट्यूब वीडियो पूरी तरह बंद नहीं होंगे। यूजर्स मोबाइल ब्राउजर में यूट्यूब डॉट कॉम खोलकर वीडियो देख सकेंगे।

हालांकि, वेबसाइट पर मिलने वाले फीचर और वीडियो की परफॉर्मेंस ऐप के मुकाबले अलग हो सकती है। पुराने फोन होने की वजह से इस्तेमाल का अनुभव भी पहले जैसा नहीं रह सकता।

नए एंड्रॉयड फोन पर जाने की सलाह

एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो वाले यूजर्स को एंड्रॉयड 7.0 नूगट या उससे नए वर्जन वाले फोन पर जाने की सलाह दी गई है। इससे यूट्यूब ऐप के पूरे फीचर, गूगल सर्विसेज का बेहतर सपोर्ट और जरूरी सिक्योरिटी अपडेट मिल सकेंगे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2026