Apple स्टोर की इन तस्वीरों को देखकर दीवाने हो जाएंगे आप !

New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2023 17:26 IST
दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple मंगलवार से भारत में अपने पहले रिटेल स्टोर को शुरू करने वाली है। इस स्टोर का उद्घाटन कंपनी के CEO Tim Cook   करेंगे। Mumbai के BKC में 18 अप्रैल को स्टोर खोलने के बाद Apple Delhi के Saket में अगले हफ्ते रिटेल स्टोर खोलने जा रही है।भारत में Apple के 25 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार ये 2 नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं।

Apple BKC

इसकी एक बड़ी वजह भारत का तेजी से बढ़ता बाजार है और भारत को कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बना रही है। भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में Apple की अकेले 60% हिस्सेदारी है। इसके बाद बाकी 40% हिस्सेदारी दूसरी सभी कंपनियों के पास है। 
Apple के नए स्टोर को भारत लाए जाने के बाद यूजर्स को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। इनमें शामिल हैं। कुछ प्रीमियम सर्विस केवल Apple स्टोर के जरिए ही Apple यूजर्स को मिलेंगी।इसके साथ ही Appleस्टोर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी काम में लाया जा सकता है। कंपनी इन स्टोर्स में अलग-अलग सेशन चलाकर यूजर्स को फ्री ट्रेनिंग देने का काम करेगी।

Apple Saket

ज्यादा यूजर्स को लुभाने के लिए कंपनी ट्रस्ट बिल्ड की थ्योरी पर काम करेगी जिसके लिए एपल के स्टोर मुख्य भूमिका निभाएंगे। हालांकि 25 साल बाद भारत में पहली बार Apple स्टोर खोले जाने की जरूरत भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी सबूत है। भारत लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी बना हुआ है। ऐसे में यहां पर दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स डेरा डाल रहे हैं। इनके बीच फ्रेंचाइजी मॉडल के सहारे रहकर Apple दूसरी कंपनियों से बेहतर सर्विस देने में पिछड़ सकती है। Apple स्टोर के खुल जाने से ग्राहकों की जरुरतों को समझना और दूसरी कंपनियों की रणनीति से निपटना भी एपल के लिए आसान हो जाएगा।


Apple स्टोर खुल जाने से एपल को भारत में अपने प्रॉडक्ट्स लॉन्च के तुरंत बाद लाने का मौका मिल सकता है। अभी तक कंपनी के नए प्रोडक्ट्स भारतीय बाजारों में देरी से पहुंचते हैं। भारत में स्टोर शुरू होने से भारतीय यूजर्स तक कंपनी के नए प्रोडक्ट्स की पहुंच भी पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी। इसके अलावा एपल स्टोर खुलने से कंपनी डेवलपर्स की मदद कर पाएगी। कंपनी को डेवलपर्स तक पहुंचने में इन स्टोर की भूमिका होगी।

Published On:
Apr 17, 2023