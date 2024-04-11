Xiaomi 14 Ultra आज भारत में अपनी पहली बिक्री के लिए तैयार है और अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके फीचर पढ़िए क्योंकि स्मार्टफोन को खास तौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर कैमरा आपकी पहली पसंद है तो ये फोन आपके लिए है। Xiaomi 14 Ultra के रियर में मौजूद विशाल कैमरा मॉड्यूल हाई-एंड कैमरों को भी मात दे सकता है। क्योंकि कैमरे में कई नई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो बाकी फोन में नहीं है। डिवाइस को पावर देने का काम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 SoC और 16GB रैम से किया गया है। स्मार्टफोन में 5300mAh की बैटरी है, जो 90W वायर्ड, 80W वायरलेस और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्षमताओं से लैस है।

Xiaomi 14 Ultra आज से शुरू हो गया मिलना, जानिए शानदार फीचर

Xiaomi 14 Ultra: क्या होगी इसकी कीमत?

Xiaomi 14 Ultra की शुरुआती कीमत 99,999 रुपये है, जिसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये आईफोन को टक्कर दे सकताहै। लेकिन अगर आपका बजट आईफोन वाला है तो आप इसको चुन सकते हैं।

इस जबरदस्त फोन की बिक्री Xiaomi 14 Ultra हमारे देश में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है।

Xiaomi 14 Ultra: स्पेसिफिकेशन

Xiaomi 14 Ultra में 3,200 x 1,440 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन वाली शानदार 6.73-इंच LTPO AMOLED माइक्रो-कर्व्ड स्क्रीन है। इसकी 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 3,000nits की पीक ब्राइटनेस इमर्सिव विजुअल प्रदान करती है। डिवाइस को हर एंगल से कवर करने वाला डिस्प्ले, असाधारण टिकाऊपन के लिए शील्ड ग्लास से मज़बूत है।

