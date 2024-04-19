scorecardresearch
क्या प्रज्ञा मिश्रा अब OpenAI में काम करेंगी?: रिपोर्ट

प्रज्ञा इससे पहले स्टॉकहोम में कारोबार करने वाली कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन फर्म ट्रूकॉलर में पब्लिक अफेयर्स की प्रमुख थीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले, वह मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक में थीं, जहां उन्होंने 2018 में गलत सूचना के खिलाफ व्हाट्सएप के अभियान का नेतृत्व किया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2024 12:18 IST
रिपोर्ट के अनुसार, चैटजीपीटी डेवलपर OpenAI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, Chatgpt डेवलपर OpenAI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है, इस पद का नाम पॉलिसी अफेयर्स हेड होगा जो सरकार और कंपनी के बीच पॉलिसी संबंधित विषयों पर काम करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट फंडिड ओपन एआई कंपनी ने भारत में सार्वजनिक नीति मामलों और साझेदारी का नेतृत्व करने के लिए Pragya Mishra की भर्ती की है। बिजनेस टुडे बाजार फिलहाल इस खबर की स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकता है।

39 वर्षीय मिश्रा इससे पहले ट्रूकॉलर एबी और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक में काम कर चुके हैं और इस महीने के अंत में ओपनएआई में शामिल होने वाले हैं। प्रज्ञा इससे पहले स्टॉकहोम में कारोबार करने वाली कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन फर्म ट्रूकॉलर में पब्लिक अफेयर्स की प्रमुख थीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले, वह मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक में थीं, जहां उन्होंने 2018 में गलत सूचना के खिलाफ व्हाट्सएप के अभियान का नेतृत्व किया था। भारत में, ओपनएआई को गूगल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो विशेष रूप से देश के लिए एआई मॉडल विकसित कर रहा है, तथा अन्य घरेलू कम्पनियां भी भारत में स्थानीय भाषाओं के लिए स्वयं के बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) विकसित कर रही हैं, ताकि देश की अंग्रेजी भाषी आबादी से परे इंटरनेट पहुंच को बढ़ाया जा सके।

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने 2023 में अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि भारत जैसे देशों को एआई अनुसंधान को ऐसे तरीकों से समर्थन देना चाहिए जिससे स्वास्थ्य देखभाल जैसी सरकारी सेवाओं में सुधार हो सके। ऑल्टमैन ने उस समय कहा था, "मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि इन प्रौद्योगिकियों को अन्य सेवाओं में कैसे एकीकृत किया जाए।" ओपनएआई के सीईओ ने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत द्वारा अपनी जनरेटिव-एआई सेवा चैटजीपीटी को शीघ्र अपनाने की सराहना की। ऑल्टमैन ने अधिक विनियमन की मांग की है और कहा है कि उनका “सबसे बड़ा डर” यह है कि एआई प्रौद्योगिकी से काफी नुकसान होगा।

Apr 19, 2024