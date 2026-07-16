क्या 2027 तक भारत से कारोबार समेट लेगी OnePlus? रिपोर्ट से बढ़ी हलचल, कंपनी ने कहा...

OnePlus India: OnePlus भारत के स्मार्टफोन बाजार में लंबे समय से जाना-पहचाना नाम है। कंपनी के फोन खासतौर पर अपनी तेज परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स के लिए पसंद किए जाते हैं। लेकिन अब ब्रांड को लेकर आई एक नई रिपोर्ट ने यूजर्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या OnePlus सच में 2027 तक भारत से अपना कारोबार समेट सकती है?

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2027 तक भारत से बाहर हो सकती है OnePlus

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus साल 2027 तक भारत समेत दूसरे देशों के सभी बाजारों से अपना कारोबार बंद कर सकती है। दावा है कि कंपनी धीरे-धीरे अपना कामकाज कम कर रही है और Oppo के दुनियाभर के बिजनेस में होने वाले बदलाव के तहत कई देशों में OnePlus ब्रांड को बंद किया जा सकता है।

हालांकि, OnePlus चीन में अपना बिजनेस जारी रख सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अगले सप्ताह तक बाहर होने की बात कह सकती है। फिलहाल OnePlus ने इस दावे पर कोई साफ जानकारी नहीं दी है। ऐसे में सवाल है कि भारत से कारोबार बंद करने की इस रिपोर्ट पर OnePlus India ने क्या जवाब दिया है?

OnePlus India ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

OnePlus India ने Business Today को दिए बयान में कहा कि भारत में उसका बिजनेस पहले की तरह चल रहा है और सभी लोकल ऑपरेशंस तय प्लान के हिसाब से जारी हैं।

कंपनी ने मीडिया से कहा है कि बिना जांची-परखी खबरों को आगे न बढ़ाया जाए। यानी OnePlus ने भारत से बाहर होने की खबर को अभी सही नहीं बताया है। अब सवाल है कि आखिर Oppo अपने स्मार्टफोन बिजनेस में इतने बड़े बदलाव क्यों करने की सोच रही है?

Oppo अपने बिजनेस में बदलाव क्यों कर रही है?

रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo के स्मार्टफोन बिजनेस पर पैसे का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे बड़े बाजारों में फोन की बिक्री कमजोर रहने को इस बदलाव की बड़ी वजह बताया गया है।

अमेरिका में चीन में बने स्मार्टफोन बेचने को लेकर बढ़ रही परेशानियां भी कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। इसके अलावा Oppo और Apple के बीच चल रहा कानूनी मामला विदेशों में कंपनी के कामकाज को और मुश्किल बना रहा है। अब सवाल है कि इस बदलाव के बाद Oppo और Realme किन बाजारों पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं?

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Realme और Oppo के बाजार भी बदल सकते हैं

रिपोर्ट में कहा गया है कि Realme चीन का बाजार पूरी तरह छोड़ सकती है। वहीं Oppo अब सेंट्रल यूरोप के देशों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। Realme फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड जैसे नॉर्डिक देशों में अपना कारोबार बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। अब सवाल है कि स्मार्टफोन पार्ट्स की कमी का सबसे ज्यादा असर OnePlus की Nord सीरीज पर क्यों पड़ रहा है?

OnePlus Nord सीरीज पर ज्यादा असर

Bloomberg के डेटा के मुताबिक, दूसरी तिमाही में चीनी स्मार्टफोन की शिपमेंट पिछले साल के मुकाबले 4.3 प्रतिशत कम हुई है। स्मार्टफोन पार्ट्स की बढ़ती कीमतों और उनकी कमी का असर पूरी मोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है।

पार्ट्स की कमी से OnePlus की Nord सीरीज पर कंपनी के दूसरे फोन के मुकाबले ज्यादा असर पड़ा है। फिलहाल भारत में OnePlus का बिजनेस पहले की तरह चल रहा है। साल 2027 में भारत से बाहर होने की बात अभी सिर्फ रिपोर्ट में कही गई है और कंपनी ने इसे सही नहीं बताया है।