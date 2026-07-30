कभी सोचा है QR Code पर ये तीन स्क्वायर क्यों बने होते हैं? आज जान लीजिए जवाब

QR Code: आज के समय में QR Code हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दुकान पर पेमेंट करना हो, किसी वेबसाइट को खोलना हो या कोई जानकारी शेयर करनी हो, हर जगह QR Code का इस्तेमाल होता है। खासतौर पर UPI पेमेंट के लिए लगभग हर छोटी-बड़ी दुकान पर QR Code दिखाई देता है।

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लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि QR Code के चारों कोनों में से तीन कोनों पर बड़े-बड़े स्क्वायर बने होते हैं? आखिर इनका काम क्या होता है और QR Code में इन्हें क्यों लगाया जाता है? आइए जानते हैं।

QR Code को पहचानने में मदद करते हैं ये स्क्वायर

QR Code के कोनों पर बने इन तीन बड़े स्क्वायर को Finder Pattern कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा काम कैमरे को यह बताना होता है कि सामने मौजूद चीज QR Code है, कोई सामान्य तस्वीर या टेक्स्ट नहीं।

जब आप फोन के कैमरे या किसी पेमेंट ऐप से QR Code स्कैन करते हैं, तो कैमरा सबसे पहले इन्हीं तीन स्क्वायर को पहचानता है और फिर पूरे कोड को पढ़ना शुरू करता है।

कैमरा समझ पाता है सही दिशा

QR Code को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी दिशा से स्कैन किया जा सके। अगर ये तीन स्क्वायर नहीं होते, तो कैमरे के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता कि QR Code की शुरुआत कहां से हो रही है और इसे किस दिशा में पढ़ना है।

इन तीनों निशानों की मदद से फोन आसानी से पता लगा लेता है कि QR Code का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है।

टेढ़ा या मुड़ा हुआ QR Code भी हो जाता है स्कैन

कई बार QR Code थोड़ा तिरछा हो जाता है या कैमरे के सामने सही एंगल में नहीं होता। इसके बावजूद पेमेंट आसानी से हो जाता है। इसकी वजह यही तीन स्क्वायर होते हैं।

ये कैमरे को QR Code की स्थिति और आकार समझने में मदद करते हैं, जिससे स्कैनिंग में परेशानी नहीं आती।

पहले स्क्वायर पढ़ता है कैमरा

जब आप किसी QR Code को स्कैन करते हैं, तो कैमरा सीधे छोटे-छोटे बॉक्स को पढ़ना शुरू नहीं करता। सबसे पहले वह कोनों पर बने बड़े स्क्वायर को पहचानता है। इसके बाद QR Code के अंदर मौजूद छोटे-छोटे पैटर्न को पढ़कर जानकारी निकालता है।

हर QR Code बनता है अलग

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QR Code में मौजूद छोटे-छोटे बॉक्स एक खास पैटर्न में लगे होते हैं। यही पैटर्न हर QR Code को अलग और यूनिक बनाता है। बड़े स्क्वायर सिर्फ पहचान और दिशा बताने का काम करते हैं, जबकि असली जानकारी बाकी हिस्से में स्टोर होती है।

तो अगली बार जब आप किसी QR Code से पेमेंट करें, तो उसके कोनों पर बने इन तीन स्क्वायर को जरूर देखें। ये छोटे दिखने वाले निशान ही QR Code की तेज और आसान स्कैनिंग के पीछे बड़ी भूमिका निभाते हैं।