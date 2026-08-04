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Newsटेक्नोलॉजीसोमवार को App Store से हट गया था Telegram! अब फिर हुई वापसी, जानिए क्यों गायब हुआ था ऐप

सोमवार को App Store से हट गया था Telegram! अब फिर हुई वापसी, जानिए क्यों गायब हुआ था ऐप

Telegram ऐप अचानक Apple App Store से गायब होने के बाद यूजर्स के बीच सवाल खड़े हो गए। कुछ समय बाद ऐप वापस आ गया, लेकिन इसके पीछे की वजह ने नई चर्चा शुरू कर दी है। आखिर Apple ने ऐसा कदम क्यों उठाया और Telegram को किन शर्तों पर वापसी मिली, जानिए पूरी कहानी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 4, 2026 11:39 IST

In Short

  • टेलीग्राम ऐप कुछ समय के लिए एप्पल ऐप स्टोर से हट गया था, जिसके बाद यूजर्स को इसकी लिस्टिंग दिखाई नहीं दे रही थी।
  • एप्पल ने बताया कि ऐप पर मौजूद कंटेंट ऐप स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ था, जिसके बाद टेलीग्राम ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाकर यूजर को बैन किया।
  • टेलीग्राम को दोबारा ऐप स्टोर पर बहाल कर दिया गया, लेकिन कंटेंट मॉडरेशन को लेकर कंपनी पर फिर सवाल उठने लगे हैं।

मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम सोमवार को अचानक ऐपल के ऐप स्टोर से गायब हो गया था। कुछ समय तक यूजर्स ऐप की लिस्टिंग नहीं देख पा रहे थे और स्क्रीन पर “द पेज यू आर लुकिंग फॉर कैन्ट बी फाउंड” मैसेज दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में ऐप को दोबारा ऐप स्टोर पर वापस ला दिया गया। इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर कंपनी और ऐपल की तरफ से जानकारी सामने आई है।

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ऐपल ने पॉलिसी उल्लंघन के कारण हटाया टेलीग्राम

ऐपल ने बताया कि टेलीग्राम को ऐप स्टोर से हटाने का कारण प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसा कंटेंट था, जो उसकी ऐप स्टोर पॉलिसी के खिलाफ था। कंपनी के मुताबिक यह मामला चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी सीएसएएम से जुड़ा था, जिसे ऐपल की गाइडलाइन में सख्त तौर पर प्रतिबंधित किया गया है।

ऐपल ने ब्लूमबर्ग को दिए बयान में कहा कि टेलीग्राम को हटाने के बाद ऐप डेवलपर ने तुरंत उस कंटेंट को हटा दिया और उसे पोस्ट करने वाले यूजर को भी बैन कर दिया। इसके बाद ऐप को दोबारा ऐप स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया।

टेलीग्राम ने ऐप वापस आने की जानकारी दी

टेलीग्राम ने भी ऐप की बहाली की पुष्टि की। कंपनी ने अपने बयान में कहा, “टेलीग्राम को ऐप स्टोर पर दोबारा बहाल कर दिया गया है और जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा।”

हालांकि टेलीग्राम ने यह नहीं बताया कि ऐप को हटाने की असली वजह क्या थी और इसे वापस लाने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से कदम उठाए। वहीं टेलीग्राम के एक्स अकाउंट से भी इस मामले पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें लिखा गया, “रिपोर्ट्स ऑफ माय डिमाइज आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड।” यानी ऐप के खत्म होने की खबरों को कंपनी ने खारिज किया।

पहले भी हटाया जा चुका है टेलीग्राम ऐप

टेलीग्राम का ऐप स्टोर से हटना पहली बार नहीं हुआ है। साल 2018 में भी ऐपल ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चिंताओं के कारण टेलीग्राम को ऐप स्टोर से हटा दिया था। उस समय भी ऐप की नीतियों को लेकर सवाल उठे थे।

हालिया मामले के बाद एक बार फिर टेलीग्राम के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐपल की पॉलिसी का पालन करने के लिए टेलीग्राम को लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट की निगरानी करनी पड़ रही है।

टेलीग्राम की मॉडरेशन नीतियों पर पहले भी उठे सवाल

टेलीग्राम के लिए कंटेंट मॉडरेशन को लेकर विवाद नया नहीं है। कंपनी के फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने बताया कि ऐपल की जानकारी मिलने के बाद टेलीग्राम ने कुछ अतिरिक्त सेफगार्ड यानी सुरक्षा कदम उठाए, जिसके बाद ऐप को फिर से ऐप स्टोर पर जगह मिल गई।

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हाल ही में भारत में भी टेलीग्राम को लेकर सवाल उठे थे। प्लेटफॉर्म पर नीट पेपर लीक से जुड़े आरोपों के बाद कुछ समय के लिए इस पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर को विदेश में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक जांच का भी सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं के बाद टेलीग्राम की कंटेंट मॉडरेशन नीतियां लगातार चर्चा में बनी हुई हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 4, 2026