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Newsटेक्नोलॉजीकमाल का है WhatsApp का ये नया AI फीचर! अब खुद लिखेगा आपके मैसेज, जवाब भी करेगा तैयार - ऐसे करें इस्तेमाल

कमाल का है WhatsApp का ये नया AI फीचर! अब खुद लिखेगा आपके मैसेज, जवाब भी करेगा तैयार - ऐसे करें इस्तेमाल

व्हाट्सऐप का यह AI फीचर चैटिंग को और आसान और स्मार्ट बना देगा। जवाब सुझाने से लेकर मैसेज की टोन सुधारने तक, यूजर्स का समय बचेगा। हालांकि, निजी बातचीत में लोग अब भी अपने अंदाज को ज्यादा अहमियत देंगे, जिससे टेक्नोलॉजी और इंसानी जुड़ाव का संतुलन बना रहेगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 27, 2026 16:10 IST
AI Generated Image

In Short

  • WhatsApp का नया AI Writing Help फीचर चैट में जवाब सुझाएगा और मैसेज की टोन बदलेगा
  • फीचर ग्लोबली रोलआउट होगा और कंपनी का दावा है कि चैट पूरी तरह प्राइवेट और सुरक्षित रहेगी
  • साथ ही स्टोरेज मैनेजमेंट और स्टिकर सजेशन जैसे नए अपडेट भी यूजर्स को मिलेंगे

WhatsApp New Feature: वॉट्सऐप ने बीते 26 मार्च को अपने यूजर्स के लिए कई बड़े और स्मार्ट अपडेट पेश किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा 'AI राइटिंग हेल्प' (AI Writing Help) फीचर की हो रही है।

अब वॉट्सऐप आपके निजी चैट्स में खुद जवाब सुझाएगा। यह फीचर न सिर्फ आपके मैसेज को दोबारा लिखने या उसकी टोन बदलने में मदद करेगा, बल्कि पिछली बातचीत के आधार पर आपको सही जवाब का सुझाव भी देगा ताकि आपका मैसेज बिल्कुल सटीक रहे।

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हर किसी के लिए उपलब्ध होगा AI असिस्टेंट

यह फीचर पिछले साल अगस्त में कुछ ही देशों (जैसे अमेरिका) के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब वॉट्सऐप ने साफ कर दिया है कि इसे जल्द ही दुनियाभर के सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।

निजी बातचीत पूरी तरह से रहेगी सुरक्षित

कंपनी का दावा है कि AI की मदद लेने के बावजूद आपकी निजी बातचीत पूरी तरह सुरक्षित और प्राइवेट रहेगी। इस कदम से वॉट्सऐप अपने यूजर्स को चैटजीपीटी (ChatGPT) या क्लॉड (Claude) जैसे बाहरी ऐप्स के बजाय अपने इन-बिल्ट टूल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कैसे इस्तेमाल करें यह नया फीचर?

इस फीचर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको बस अपना चैट बॉक्स खोलना है, टेक्स्ट लिखने वाली जगह पर टैप करना है और फिर स्टिकर सेक्शन में जाकर चमकते हुए पेंसिल वाले 'AI आइकन' को चुनना है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां ऑफिस के काम या बॉस को जवाब देने के लिए यह पॉलिश किए हुए मैसेज बड़े काम के साबित होंगे, वहीं परिवार या दोस्तों के ग्रुप में लोग अभी भी अपनी स्वाभाविक भाषा में ही बात करना पसंद करेंगे।

स्टोरेज और स्टिकर्स में भी बड़े बदलाव

वॉट्सऐप ने फोन की मेमोरी को साफ रखने के लिए 'वन-टैप स्टोरेज मैनेजमेंट' की सुविधा भी दी है। अब आप किसी भी चैट के नाम पर टैप करके सीधे वहां मौजूद बड़ी फाइल्स देख सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं।

इसके लिए आपको पूरी चैट मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, एक नया 'स्टिकर सजेशन' फीचर भी आया है। अब जैसे ही आप कोई इमोजी टाइप करेंगे, वॉट्सऐप आपको उससे जुड़े बेहतरीन स्टिकर्स खुद ही दिखा देगा, जिससे अपनी भावनाओं को जाहिर करना और भी मजेदार हो जाएगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 27, 2026