अब iPad पर सीधे चलेगा WhatsApp! QR Code स्कैन करने की नहीं होगी जरूरत; जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp आज सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रह गया है। बहुत से लोग अब iPad पर पढ़ाई, काम, वीडियो कॉल और मैसेजिंग जैसे काम करते हैं। ऐसे में iPad पर WhatsApp का बेहतर इस्तेमाल यूजर्स के लिए काफी काम की बात हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए, जो बड़े स्क्रीन पर चैटिंग और फाइल शेयरिंग करना पसंद करते हैं। अब सवाल है कि iPad पर WhatsApp अकाउंट सीधे कैसे सेट किया जा सकेगा?

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iPad पर सीधे WhatsApp अकाउंट सेट करने का मौक

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp for iPadOS version 26.25.74 के साथ यह नया फीचर धीरे-धीरे कुछ यूजर्स तक पहुंच रहा है। इस अपडेट के बाद iPad सिर्फ फोन से जुड़ा हुआ दूसरा डिवाइस नहीं रहेगा, बल्कि कुछ यूजर्स WhatsApp को सीधे iPad पर ही चला सकेंगे।

अभी तक iPad पर WhatsApp चलाने के लिए यूजर्स को अपने iPhone या Android फोन से QR कोड स्कैन करके उसे लिंक करना पड़ता था। इसे companion mode कहा जाता है। यह तरीका काम तो करता था, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें भी थीं। ऐसे में सवाल है कि companion mode में यूजर्स को कौन-कौन सी परेशानी आती थी?

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Companion Mode में क्या दिक्कत थी?

Companion mode में iPad पर WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए फोन का main device बने रहना जरूरी था। अगर यूजर ने 14 दिन तक अपने फोन पर WhatsApp नहीं खोला, तो iPad समेत सभी linked devices से WhatsApp logout हो जाता था।

इसके अलावा iPad पर कुछ फीचर्स भी पूरी तरह नहीं मिलते थे। यूजर्स live location शेयर नहीं कर पाते थे, broadcast lists को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे और WhatsApp Business से जुड़े कुछ फीचर्स में भी परेशानी आती थी। ऐसे में सवाल है कि नए अपडेट के बाद iPad पर WhatsApp setup कैसे होगा?

अब setup कैसे होगा?

नए फीचर में iPad पर WhatsApp सेट करना फोन जैसा ही होगा। यूजर को अपना country code और mobile number डालना होगा। इसके बाद छह अंकों का verification code आएगा। अगर अकाउंट में passkey पहले से सेट है, तो उससे भी login किया जा सकेगा।

एक बार setup पूरा होने के बाद WhatsApp सीधे iPad पर चल सकेगा और पुराने companion mode वाली कई पाबंदियां हट जाएंगी। यूजर live location शेयर कर सकेंगे, broadcast lists इस्तेमाल कर सकेंगे और फोन पर WhatsApp न खोलने की वजह से iPad से logout भी नहीं होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पुराने तरीके से iPad पर WhatsApp चलाने का option भी मिलता रहेगा?

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पुराना option भी रहेगा मौजूद

WhatsApp पुराने companion mode को बंद नहीं कर रहा है। यानी जो यूजर्स अपने फोन से ही WhatsApp चलाना चाहते हैं, वे पहले की तरह iPad को दूसरे डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया फीचर अभी सभी यूजर्स को नहीं मिला है। अगर आपके iPad पर अभी यह option नहीं दिख रहा है, तो WhatsApp update check कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में यह फीचर और ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सकता है।