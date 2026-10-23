1 जनवरी 2027 से WhatsApp और Telegram यूजर्स के लिए बदल जाएंगे ये नियम

अगर आप व्हाट्सऐप या टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में इन्हें चलाने का तरीका बदल सकता है। केंद्र सरकार साइबर फ्रॉड रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियमों का असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो अलग-अलग डिवाइस पर अपने अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या हैं और किन यूजर्स को परेशानी हो सकती है।

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1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया नियम

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के नए नियमों के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से मैसेजिंग ऐप्स पर सिम बाइंडिंग अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप या टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया है, उससे जुड़ा सिम कार्ड उसी डिवाइस में मौजूद होना चाहिए, जिस पर अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था ऐप कंपनियों द्वारा नियमों को लागू करने के तरीके पर भी निर्भर करेगी।

बिना सिम के WhatsApp चलाने वालों पर असर

कई लोग व्हाट्सऐप और टेलीग्राम का इस्तेमाल केवल वाई-फाई के जरिए करते हैं। कुछ यूजर्स के फोन में वह सिम कार्ड मौजूद नहीं होता, जिससे उनका अकाउंट रजिस्टर हुआ था। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे यूजर्स को परेशानी हो सकती है। अगर ऐप में ओरिजिनल सिम का फोन में मौजूद होना जरूरी किया जाता है, तो बिना रजिस्टर्ड सिम के अकाउंट इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

लैपटॉप और टैबलेट पर भी होगी परेशानी?

नए नियमों का असर मल्टी-डिवाइस सुविधा पर भी पड़ सकता है। जो लोग अपने व्हाट्सऐप या टेलीग्राम अकाउंट को कंप्यूटर या टैबलेट पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दोबारा डिवाइस लिंक करना पड़ सकता है। अगर मैसेजिंग ऐप अकाउंट को वेरिफाई नहीं कर पाता है, तो दूसरे डिवाइस पर एक्सेस भी बंद हो सकता है।

इसके अलावा, बार-बार सिम कार्ड बदलने वाले या यात्रा के दौरान मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो सकती है।

सरकार क्यों ला रही है नए नियम?

DoT ने 28 नवंबर 2025 को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत यह निर्देश जारी किया था। इसका मुख्य मकसद साइबर फ्रॉड को रोकना है। दरअसल, साइबर अपराधी मोबाइल नंबर और मैसेजिंग अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की पहचान में धोखाधड़ी कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि मैसेजिंग अकाउंट और रजिस्टर्ड सिम के बीच सीधा संबंध रहे, ताकि ऐसे फ्रॉड को रोकना आसान हो सके।

किन-किन ऐप्स पर लागू होंगे नियम?

ये नियम WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat और Signal जैसे ऐप्स पर लागू होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सिम बाइंडिंग फीचर की बीटा टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि, यूजर्स पर इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग कंपनियां इन नियमों को किस तरह लागू करती हैं।