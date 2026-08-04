WhatsApp अकाउंट अचानक हुए रिव्यू में, मैसेज और कॉलिंग बंद, कंपनी ने बताई ऐसी वजह जिसने बढ़ाई चिंता

WhatsApp के कई यूजर्स को सोमवार रात अचानक परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अकाउंट को रिव्यू में डाल दिया गया, जिसके बाद यूजर्स ऐप के मैसेजिंग और कॉलिंग फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए।

भारत समेत कई जगहों के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की। अब WhatsApp इस मामले की जांच कर रहा है और प्रभावित अकाउंट को जल्द बहाल करने की बात कही है।

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1. कई WhatsApp अकाउंट हुए रिव्यू के लिए लॉक

यह समस्या सोमवार रात करीब 8 बजे आईएसटी से सामने आई, जब कई यूजर्स अपने WhatsApp अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। यूजर्स को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें बताया गया कि उनका अकाउंट रिव्यू के तहत है।

इस मैसेज में लिखा था कि अकाउंट की एक्टिविटी और डिवाइस इंफॉर्मेशन की जांच की जा रही है, ताकि यह देखा जा सके कि यूजर ने WhatsApp की टर्म्स ऑफ सर्विस का पालन किया है या नहीं। कंपनी ने बताया कि रिव्यू का नतीजा 24 घंटे के अंदर यूजर्स को बता दिया जाएगा।

2. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

अकाउंट बंद होने के बाद कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी परेशानी साझा की। कुछ यूजर्स ने कहा कि उनका अकाउंट बिना किसी जानकारी के बंद कर दिया गया, जबकि वे सिर्फ ऑफिशियल WhatsApp ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे।

एक यूजर ने लिखा कि उसका अकाउंट बिना किसी कारण डिसेबल कर दिया गया और अपील करने के बाद भी सिर्फ 24 घंटे में रिव्यू होने वाला सामान्य मैसेज दिख रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि उसका काम WhatsApp पर निर्भर है और अचानक अकाउंट बंद होने से परेशानी बढ़ गई।

3. WhatsApp ने बताई अकाउंट रिव्यू की वजह

WhatsApp ने कहा कि वह प्लेटफॉर्म पर गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लगातार काम करता रहता है। कंपनी के मुताबिक, कई बार उसके सिस्टम कुछ अकाउंट को गलत तरीके से भी पहचान सकते हैं, जिसके कारण सही यूजर्स को परेशानी हो सकती है।

WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ऐसे अकाउंट को जल्दी से जल्दी वापस लाने की कोशिश करती है, ताकि यूजर्स दोबारा चैटिंग शुरू कर सकें।

4. कंपनी ने नहीं बताया कितने अकाउंट हुए प्रभावित

WhatsApp ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि इस रिव्यू प्रक्रिया से कितने अकाउंट प्रभावित हुए हैं। कंपनी ने यह भी साफ नहीं किया कि यह समस्या किसी टेक्निकल गड़बड़ी, ऑटोमेटेड सिस्टम की कार्रवाई या स्पैम रोकने वाली किसी बड़ी कार्रवाई से जुड़ी थी।

फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह परेशानी सिर्फ कुछ देशों तक सीमित थी या फिर दुनियाभर के यूजर्स इससे प्रभावित हुए। WhatsApp ने कहा है कि वह ऐसे मामलों में जांच कर रहा है और गलत तरीके से प्रभावित अकाउंट को जल्द एक्सेस देने की कोशिश की जा रही है।