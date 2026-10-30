Flipkart में ₹150 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप! कर्मचारियों के खिलाफ Walmart ने शुरू की जांच, जानें पूरा मामला

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर गलत तरीके से पैसे लेने और चुनिंदा ब्रांड्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद Flipkart की मालिक कंपनी Walmart ने जांच शुरू कर दी है। मामला कितना बड़ा है और इसमें किन कर्मचारियों की भूमिका रही है, इसे लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।

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₹150 करोड़ से ज्यादा की किकबैक का आरोप

Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, Flipkart के स्मार्टफोन और लगेज एंड ट्रैवल एक्सेसरीज (LTA) डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों पर ₹150 करोड़ से ज्यादा की किकबैक लेने का आरोप है। किकबैक का मतलब किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले पैसा या दूसरी सुविधाएं लेना है।

Walmart के पास Flipkart की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी को व्हिसलब्लोअर यानी गड़बड़ी की शिकायत करने वाले लोगों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई।

ब्रांड्स को फायदा पहुंचाने का आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों ने ब्रांड्स से फायदे लेकर उन्हें Flipkart के प्लेटफॉर्म पर बेहतर जगह और ज्यादा विजिबिलिटी दी। इससे उन सेलर्स को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली।

कुछ कर्मचारियों पर बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ऑपरेशंस में भी गड़बड़ी करने का आरोप है। बताया गया है कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक डिवाइस पहुंचाने के दौरान कर्मचारियों ने वेंडर्स से कमीशन लिया।

तीन साल से कम समय में तीसरी जांच

Flipkart में तीन साल से कम समय के दौरान Walmart की यह तीसरी जांच है।

करीब ढाई साल पहले LTA डिपार्टमेंट में पैसों की गड़बड़ी की जांच हुई थी। इसके बाद कम से कम तीन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था।

वहीं, छह महीने पहले स्मार्टफोन डिपार्टमेंट की जांच में एक कर्मचारी दोषी पाया गया था। हालांकि, नौकरी से निकाले जाने से पहले ही उसने इस्तीफा दे दिया था।

जांच के बाद कार्रवाई करेगी Walmart

फिलहाल जांच जारी है और आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि आने वाले हफ्तों में कर्मचारियों द्वारा ली गई रकम और गड़बड़ी का पूरा दायरा साफ हो सकता है। इसके बाद Walmart जरूरी कार्रवाई करेगी।

Flipkart के 14 बड़े अधिकारियों ने छोड़ी कंपनी

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब Flipkart पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

पिछले एक साल में कंपनी के कम से कम 14 वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नौकरी छोड़ चुके हैं। वहीं, करीब 1,000 पूर्व कर्मचारियों ने Walmart के बोर्ड को पत्र लिखकर स्टॉक बायबैक के मामले में मौजूदा कर्मचारियों के बराबर फायदा देने की मांग की है।

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IPO को लेकर भी बना हुआ है सस्पेंस

Flipkart के IPO की तारीख को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। Walmart ने अभी तय नहीं किया है कि कंपनी को शेयर बाजार में कब लिस्ट कराया जाएगा।

FY26 में Flipkart का रेवेन्यू ₹1.46 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। इसके बावजूद करीब ₹150 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी ने कंपनी के इंटरनल कंट्रोल और कामकाज की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।