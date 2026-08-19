Vivo V80 Lite 5G की जल्द हो सकती है एंट्री, टीजर में दिखा फोन का शानदार डिजाइन

Vivo V80 Lite 5G: Vivo के नए वी सीरीज स्मार्टफोन Vivo V80 Lite 5G को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च तारीख या आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन फोन के टीजर सामने आने लगे हैं। इन टीजर से स्मार्टफोन के डिजाइन की शुरुआती झलक मिली है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo V80 Lite 5G के टीजर पाकिस्तान में सामने आए हैं। वहीं भारत के मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित एक ऑफलाइन स्टोर ने भी इंस्टाग्राम पर इसका टीजर पोस्ट किया है। टीजर में फोन का कर्व्ड डिस्प्ले नजर आया है, हालांकि इसके बाकी डिजाइन और फीचर्स को अभी छिपाकर रखा गया है।

कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखा फोन

Vivo V80 Lite 5G कई सर्टिफिकेशन और डेटाबेस लिस्टिंग में दिखाई दे चुका है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि फोन को ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है।

मलेशिया की SIRIM डेटाबेस में यह फोन मॉडल नंबर V2626 के साथ लिस्ट हुआ है। वहीं एक अन्य मॉडल नंबर V2576 को हाल ही में भारत में लॉन्च हुए Vivo S2 से जोड़ा गया है।

इसके अलावा फोन Google Play Supported Devices List, Geekbench, TUV और Bluetooth SIG डेटाबेस पर भी दिखाई दिया है। यूरोप की EEC सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में भी इसकी मौजूदगी दर्ज हुई है।

Vivo S2 का बदला हुआ वर्जन हो सकता है फोन

इन लिस्टिंग के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि Vivo V80 Lite 5G कुछ बाजारों में Vivo S2 के बदले हुए नाम के साथ आ सकता है। स्मार्टफोन कंपनियां कई बार अलग-अलग देशों के लिए एक ही हार्डवेयर को नए नाम से पेश करती हैं।

फीचर्स को लेकर क्या जानकारी सामने आई

अगर Vivo V80 Lite 5G, Vivo S2 पर आधारित होता है तो इसमें 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है।

फोन में 7,050mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसका प्रोफाइल करीब 7.39mm पतला बताया जा रहा है।

प्रोसेसर को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में Dimensity 7360 Turbo का जिक्र किया गया है, जबकि Geekbench लिस्टिंग में Dimensity 7300e प्रोसेसर दिखाई दिया है।

कैमरा और अन्य फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 32MP सेल्फी कैमरा, 50MP Sony IMX852 मुख्य रियर कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसमें Vivo Aura Light फीचर भी दिया जा सकता है।

अन्य फीचर्स में स्टीरियो स्पीकर, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68/IP69 रेटिंग और Android 16 आधारित OriginOS 6 शामिल हो सकते हैं।

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Vivo ने अभी तक V80 Lite 5G की कीमत, लॉन्च तारीख और आधिकारिक स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है।

