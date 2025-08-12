Vivo V60 भारत में लॉन्च! प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी में बड़ा अपग्रेड - चेक करें प्राइस

Vivo V60: स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने भारत में अपना नया मिड-रेंज फोन Vivo V60 को लॉन्च कर दिया है। यह इस साल की शुरुआत में आए Vivo V50 का अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी ने प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी में अहम सुधार किए हैं। यह 19 अगस्त से वीवो के ऑनलाइन स्टोर, प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

कीमत और वेरिएंट्स

Vivo V60 का बेस मॉडल (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) ₹36,999 में मिलेगा। 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹38,999 और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹40,999 है। टॉप मॉडल, जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज है, ₹45999 में उपलब्ध होगा।

डिस्प्ले और डिजाइन

फोन में 6.77-इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है। कलर वेरिएंट के हिसाब से वजन में हल्का फर्क है- मिस्ट ग्रे 192 ग्राम, ऑस्पिशियस गोल्ड 200 ग्राम और मूनलिट ब्लू 201 ग्राम का है। मोटाई 7.65mm से 7.75mm के बीच है।

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

Vivo V60 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बना है। इसमें अधिकतम 16GB LPDDR4x RAM और 512GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। डिवाइस Funtouch OS 15 (Android 15 आधारित) पर चलता है।

कंपनी ने चार बड़े एंड्रॉयड अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। फोन में AI इमेज एक्सपैंडर, AI स्मार्ट कॉल असिस्टेंट, AI कैप्शन्स और AI आधारित स्पैम कॉल ब्लॉकिंग जैसे टूल्स शामिल हैं।

कैमरा और बैटरी

रियर पैनल पर Zeiss-ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सेटअप है- 50MP Sony IMX766 प्राइमरी सेंसर (OIS), 50MP Sony IMX882 टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा। सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

बैटरी 6,500mAh की है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है। इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है।