दिवाली पर सस्ते में करें शॉपिंग, स्मार्टफोन से लेकर घर के सामान तक पर बंपर ऑफर

फेस्टिव सीजन में अगर आपको मार्केट जाकर खरीदारी करने का समय नहीं मिल पाया है, तो ऑनलाइन शॉपिंग का विकल्प अपना सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विजय सेल्स पर दिवाली सेल चल रही है। इस सेल में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अप्लायंस और स्मार्ट गैजेट समेत कई तरह के प्रोडक्ट पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

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विजय सेल्स की दिवाली सेल 2026 के दौरान ग्राहकों को अधिकतम 65% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कुछ प्रोडक्ट को आधे से भी कम कीमत पर खरीदने का मौका है। सेल में घर की जरूरत के सामान से लेकर एंटरटेनमेंट और गैजेट्स तक कई कैटेगरी के प्रोडक्ट शामिल हैं।

स्मार्टफोन पर मिल रहे हैं बंपर ऑफर्स

विजय सेल्स की दिवाली सेल में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए भी कई डील्स मौजूद हैं। सेल के दौरान Xiaomi, Samsung, OnePlus, Google और Vivo जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं।

अलग-अलग स्मार्टफोन मॉडल पर अलग-अलग ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से हैंडसेट चुन सकते हैं। फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह सेल एक ऑप्शन हो सकती है।



(Photo: Aaj Tak)

स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट पर छूट

सेल में स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रोडक्ट भी शामिल हैं। ग्राहक टेलीविजन के साथ होम स्पीकर, साउंडबार और पार्टी स्पीकर जैसे प्रोडक्ट पर मिलने वाले ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

जो लोग दिवाली से पहले अपने घर के एंटरटेनमेंट सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस सेल में कई विकल्प मौजूद हैं।

होम अप्लायंस पर भी मिल रहे हैं ऑफर्स

विजय सेल्स की दिवाली सेल में कई जरूरी होम अप्लायंस पर भी डील्स दी जा रही हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर, डिशवॉशर और गीजर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक इन प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस तरह स्मार्टफोन और गैजेट के अलावा घर के जरूरी सामान की खरीदारी भी सेल के दौरान की जा सकती है।

(Photo: Aaj Tak)

बैंक ऑफर्स और EMI का भी ऑप्शन

विजय सेल्स की दिवाली सेल 2026 में बैंक ऑफर्स का भी फायदा मिल रहा है। ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा खरीदारी के लिए आसान EMI का विकल्प भी उपलब्ध है।

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HDFC बैंक के कार्ड से 5,000 रुपये या उससे अधिक के Easy EMI ट्रांजैक्शन पर 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे में ग्राहक बैंक ऑफर्स और EMI विकल्पों के साथ अपनी खरीदारी कर सकते हैं।