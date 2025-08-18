टेक दुनिया में धमाका: इस हफ्ते लॉन्च होगा Redmi, Google, Realme और Honor के नए स्मार्टफोन लॉन्च, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

अगर आप लंबे समय से नया स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते टेक दुनिया में बड़ा धमाका होने वाला है। 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच कई दिग्गज कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन पेश करने जा रही हैं। इस लिस्ट में Xiaomi, Google, Realme और Honor जैसे ब्रांड शामिल हैं।

Honor X7c 5G की एंट्री

Honor 18 अगस्त को भारत में अपना नया स्मार्टफोन HONOR X7c 5G लॉन्च करने जा रहा है। इस फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5200mAh की बैटरी मिलेगी। यह डिवाइस Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट से लैस हो सकता है। कैमरे के लिए कंपनी इसमें 50MP का AI-पावर्ड डुअल रियर कैमरा देने वाली है।

Redmi 15 5G होगा लॉन्च

19 अगस्त को Redmi 15 5G मार्केट में दस्तक देने वाला है। फोन में 6.9 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। इसमें Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 7000mAh की बैटरी और 50MP का डुअल कैमरा दिया जा सकता है। कंपनी इस फोन की कीमत ₹20,000 से कम रख सकती है।

Google Pixel 10 Series का इंतजार खत्म

20 अगस्त को Google अपनी फ्लैगशिप सीरीज Pixel 10 Series लॉन्च करेगा। इस सीरीज में Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल होंगे। Pixel 10 की शुरुआती कीमत करीब ₹80,000 हो सकती है, जबकि फोल्डेबल वेरिएंट की कीमत ₹1.80 लाख तक जा सकती है।

Realme P4 Pro से बढ़ेगा मुकाबला

Realme भी 20 अगस्त को Realme P4 Pro लेकर आ रहा है। फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और 7000mAh बैटरी दी जाएगी। खास बात ये है कि इसमें 80W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा।

Honor Magic V Flip 2 की झलक

21 अगस्त को चीन में Honor अपना नया फ्लिप फोन Honor Magic V Flip 2 पेश करेगा। इसमें 6.8 इंच का LTPO फोल्डेबल OLED डिस्प्ले और Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट होगा। फोन में 5000mAh की बैटरी और 50MP प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसकी कीमत चीन में करीब ₹60,000 हो सकती है।