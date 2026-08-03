अगस्त में लॉन्च होंगे ये नए स्मार्टफोन, Google Pixel 11 से लेकर POCO तक कई बड़े नाम शामिल

New Smartphones August 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए खास हो सकता है। इस महीने बजट, मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में कई नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। Google, Xiaomi, Vivo, POCO, Samsung और दूसरी कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन बाजार में उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में अगर आपका मौजूदा फोन ठीक चल रहा है, तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

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Google Pixel 11 Series पर सबसे ज्यादा नजर

अगस्त में सबसे ज्यादा चर्चा Google Pixel 11 Series की हो रही है। गूगल ने 12 अगस्त को अपने Made by Google इवेंट की तारीख तय की है। इसी इवेंट में Pixel 11 Series पेश किए जाने की उम्मीद है।

इस सीरीज में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold जैसे मॉडल आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन स्मार्टफोन में नया Tensor G6 प्रोसेसर, Android 17 और कई नए AI फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, पिछले Pixel मॉडल की तुलना में इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

Xiaomi Redmi Note 17 Series भी होगी लॉन्च

Xiaomi भी अगस्त में अपनी Redmi Note 17 Series लाने की तैयारी में है। भारत में इस सीरीज की लॉन्च डेट 6 अगस्त बताई जा रही है।

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इस सीरीज में बड़ी बैटरी, AMOLED डिस्प्ले और नया Snapdragon प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। भारत में Redmi Note सीरीज पहले से काफी लोकप्रिय है, इसलिए इस नए मॉडल को लेकर भी लोगों में काफी इंतजार है।

Vivo S2 में मिल सकती है बड़ी बैटरी

Vivo भी अपनी S सीरीज को वापस ला सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है।

इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, OLED डिस्प्ले और कैमरे पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। कंपनी फोन का डिजाइन पहले ही टीज कर चुकी है।

POCO M8 Power में मिलेगी बड़ी बैटरी

कम बजट में नया फोन खरीदने वालों के लिए POCO M8 Power एक विकल्प बन सकता है। यह फोन 4 अगस्त को लॉन्च होगा।

इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह फोन खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी चाहते हैं।

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Samsung और दूसरी कंपनियों के फोन भी आएंगे

Samsung भी अगस्त में Galaxy F70 Pro ला चुका है। इसके अलावा Infinix और iQOO के नए स्मार्टफोन आने की भी चर्चा है।

इससे साफ है कि अगस्त में अलग-अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से कई नए स्मार्टफोन बाजार में देखने को मिल सकते हैं।

नया फोन खरीदने से पहले इंतजार करना क्यों फायदेमंद?

अगर आपका पुराना फोन अभी सही काम कर रहा है और आप नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त के लॉन्च का इंतजार करना समझदारी हो सकती है।

नए मॉडल आने के बाद आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे। साथ ही पुराने स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे आपको बेहतर डील मिलने का मौका मिल सकता है।

