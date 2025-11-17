scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजी17 से 23 नवंबर के बीच लॉन्च होने जा रहे हैं ये 5 नए स्मार्टफोन्स! जानिए लिस्ट में आपके पंसद का कौन सा फोन है

17 से 23 नवंबर के बीच लॉन्च होने जा रहे हैं ये 5 नए स्मार्टफोन्स! जानिए लिस्ट में आपके पंसद का कौन सा फोन है

इन फोन्स में लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स, 200 मेगापिक्सल तक के दमदार कैमरे, 7000mAh की बड़ी बैटरी और शानदार एमोलेड स्क्रीन जैसे विकल्प मिलेंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 16:40 IST
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro

Upcoming SmartPhones Launch: इस हफ्ते यानी 17 से 23 नवंबर के बीच वीवो, रियलमी और लावा समेत कई कंपनियां 5 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं। इन फोन्स में लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स, 200 मेगापिक्सल तक के दमदार कैमरे, 7000mAh की बड़ी बैटरी और शानदार एमोलेड स्क्रीन जैसे विकल्प मिलेंगे। खास बात यह है कि इस हफ्ते एक नया स्मार्टफोन ब्रांड 'वूबल' भी भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रहा है।

Oppo Find X9 

चीन की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी ओपो अपनी फ्लैगशिप ओपो फाइंड X9 सीरीज को 18 नवंबर को भारत में पेश करेगी। इस सीरीज का बेस मॉडल, ओपो फाइंड X9, डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, जो शानदार परफॉर्मेंस देगा। इसमें 6.59-इंच की 1.5K फ्लैट OLED स्क्रीन और 7025mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें OIS के साथ 50MP सोनी LYT808 मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलेगा।

Oppo Find X9 Pro

इसी दिन, यानी 18 नवंबर को ओपो फाइंड X9 प्रो भी लॉन्च होगा, जो 2K AMOLED स्क्रीन के साथ आएगा। यह फोन डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट पर चलता है और इसमें ओपो का ट्रिनिटी इंजन परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा। इस फोन में 7500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। खास बात यह है कि यह 200MP हाई-रेजोल्यूशन मुख्य कैमरा सेंसर वाला फोन है, जिसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 50MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित रखेगी।

Wobble 1 5G

भारतीय कंपनी इंडकॉल टेक्नोलॉजीज अपना पहला मोबाइल फोन वूबल 1 5G को 19 नवंबर को लॉन्च करके बाजार में एंट्री करेगी। यह पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 2.6GHz मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट पर चलेगा, जिसमें 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। इसमें OIS के साथ 50MP का मेन कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा होगा। इसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपए के बीच हो सकती है।

Realme GT8 Pro

रियलमी अपना फ्लैगशिप फोन रियलमी GT8 प्रो को 20 नवंबर को लॉन्च कर रही है। यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आने वाला कंपनी का पहला फोन होगा, जो हाई-परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। इसमें GT बूस्ट 3.0 टेक्नोलॉजी और हाइपरविजन AI चिप भी मिलेगी, जिससे गेमिंग का अनुभव बेहतरीन होगा। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 120W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी। इसमें 6.79-इंच की QHD+ एमोलेड फ्लेक्सिबल स्क्रीन होगी, और बैक पैनल पर 200MP मुख्य सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा।

Lava Agni 4

भारतीय ब्रांड लावा मोबाइल्स भी इसी हफ्ते अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लावा अग्नि 4, 20 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर पर चलेगा। इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 6.78 इंच की फुल HD+ एमोलेड स्क्रीन मिलेगी। इसकी कीमत करीब 20 से 25 हजार रुपए के बीच हो सकती है।

