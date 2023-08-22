Chandrayaan-3 के प्रसारण के लिए UP सरकार के स्कूल 23 अगस्त शाम को खुलेंगे

scorecardresearch
राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि ''23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग प्रक्रिया का इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में शाम 5.15 से 6.15 बजे तक विशेष बैठकें आयोजित करके लाइव प्रसारण किया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2023 17:16 IST
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का तीसरा चंद्रमा मिशन, Chandrayaan-3 का लैंडर मॉड्यूल (एलएम) बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। नियोजित लैंडिंग से पहले,Uttar Pradesh प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को 23 अगस्त को शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे के बीच खुले रहने और छात्रों के लिए चंद्रमा पर चंद्रयान -3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि ''23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग प्रक्रिया का इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में शाम 5.15 से 6.15 बजे तक विशेष बैठकें आयोजित करके लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस बीच, इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान-3 मिशन तय समय पर है। चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन पर आज दोपहर एक अपडेट में इसरो ने कहा, "मिशन तय समय पर है। सिस्टम की नियमित जांच हो रही है। सुचारू रूप से उड़ान जारी है।"

अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (ISTRAC) में स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स (MOX) ऊर्जा और उत्साह से गुलजार है। इसमें यह भी कहा गया कि MOX/ISTRAC पर लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण बुधवार शाम 5.20 बजे शुरू होगा। लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) वाला एलएम कल शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है।

