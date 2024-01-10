scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीWhatsApp में जल्द मिलेगा Theme Feature

WhatsApp में जल्द मिलेगा Theme Feature

कंपनी अभी iOS यूजर्स के लिए बीटा वर्जन 24.1.10.70 में इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। आने वाले समय में यह फीचर सभी वॉट्सऐप यूजर्स के लिए कंपनी रोलआउट करेगी। अभी वॉट्सऐप में कोई थीम ऑप्शन मौजूद नहीं है, यूजर्स अभी केवल डार्क या लाइट मोड में वॉट्सऐप को यूज कर सकते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 10, 2024 11:30 IST
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए Theme Feature टेस्ट कर रहा है
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए Theme Feature टेस्ट कर रहा है

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए Theme Feature टेस्ट कर रहा है, जिसके जरिए यूजर्स डिफॉल्ट ग्रीन कलर को बदलकर पांच अलग-अलग कलर में बदल सकेंगे। WABetaInfo ने अपनी एक रिपोर्ट में वॉट्सऐप के अपकमिंग फीचर के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स डिफॉल्ट ग्रीन के साथ स्काई ब्लू, व्हाइट, पिंक और लेवेंडर कलर में ऐप का इंटरफेस चेंज कर सकेंगे। यूजर्स जिस भी कलर का थीम चूज करेंगे उसी कलर में नोटिफिकेशन और अनरीड मैसेज इंडीकेटर दिखाई देगा।

advertisement

Also Read: Google Map के साथ Partnership, Ather 450X में मिलेगा ट्रैफिक का रियल टाइम व्यू

कंपनी की ओर से वॉट्सऐप के थीम फीचर के बारे में ऑफिशियल रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि नए थीम ऑप्शन के साथ क्या ऐप UI में भी कोई बदलाव होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि थीम में बदलाव के साथ कंपनी यूजर्स को कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन दे सकती है। WABetaInfo के अनुसार, कंपनी अभी iOS यूजर्स के लिए बीटा वर्जन 24.1.10.70 में इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। आने वाले समय में यह फीचर सभी वॉट्सऐप यूजर्स के लिए कंपनी रोलआउट करेगी। अभी वॉट्सऐप में कोई थीम ऑप्शन मौजूद नहीं है, यूजर्स अभी केवल डार्क या लाइट मोड में वॉट्सऐप को यूज कर सकते हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 10, 2024