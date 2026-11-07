Sony ने 47 साल पुराने हेडफोन को दिया नया अवतार! रेट्रो लुक के साथ मिलेंगे मॉडर्न फीचर्स, जानें कीमत

टेक कंपनी Sony ने अपने नए MDR-3R वायर्ड हेडफोन लॉन्च किए हैं। इनकी सबसे खास बात इनका रेट्रो डिजाइन है, जो कंपनी के 1979 में आए मशहूर MDR-3 हेडफोन से प्रेरित है। पुराने जमाने का लुक बरकरार रखते हुए Sony ने इसमें USB Type-C कनेक्टिविटी और बिल्ट-इन माइक्रोफोन जैसे आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं।

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कंपनी ने इसके साथ एक खास Stranger Things Edition भी पेश किया है, जिसे Netflix की लोकप्रिय सीरीज से प्रेरित होकर तैयार किया गया है।

Sony MDR-3R की कीमत कितनी है?

Sony MDR-3R के स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत अमेरिका में 59.99 डॉलर (करीब ₹5,600) रखी गई है। वहीं, कनाडा में इसकी कीमत 99.99 कनाडाई डॉलर (करीब ₹6,600) है।

इसके Stranger Things Edition की कीमत अमेरिका में 79.99 डॉलर (करीब ₹7,500) और कनाडा में 129.99 कनाडाई डॉलर (करीब ₹8,600) है।

स्टैंडर्ड मॉडल Sony के ऑनलाइन स्टोर, Amazon, Best Buy और अधिकृत रिटेलर्स पर उपलब्ध है। स्पेशल एडिशन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है।

हालांकि, भारत में इन हेडफोन की कीमत और उपलब्धता को लेकर कंपनी ने अभी कोई घोषणा नहीं की है।

1979 के Walkman जैसा मिलेगा डिजाइन

Sony के मुताबिक, MDR-3R का डिजाइन लगभग वैसा ही रखा गया है जैसा 1979 में पहले Walkman के साथ आए MDR-3 हेडफोन का था।

इसमें हल्का और ओपन-ईयर डिजाइन दिया गया है। यूजर्स को नीले और नारंगी रंग के बदलने योग्य ईयर पैड भी मिलेंगे।

इसके अलावा हेडफोन की पैकेजिंग और इंस्ट्रक्शन मैनुअल को भी पुराने जमाने के अंदाज में तैयार किया गया है।

USB-C कनेक्टिविटी के साथ क्या फीचर्स मिलेंगे?

नए MDR-3R में पुराने 3.5mm ऑडियो जैक की जगह USB Type-C कनेक्टर दिया गया है। इससे हेडफोन को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस से सीधे कनेक्ट किया जा सकता है।

यह एक वायर्ड हेडफोन है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए Bluetooth पेयरिंग या अलग से चार्जिंग की जरूरत नहीं होगी।

इसमें 23mm के ड्राइवर, केबल पर इन-लाइन रिमोट और बिल्ट-इन माइक्रोफोन दिया गया है। माइक्रोफोन की मदद से यूजर्स कॉल पर भी बात कर सकेंगे।

Stranger Things Edition में क्या है खास?

Sony ने Netflix के साथ मिलकर MDR-3R का Stranger Things Edition भी पेश किया है। यह स्पेशल मॉडल सीरीज की किरदार Max Mayfield और काल्पनिक दुनिया Upside Down से प्रेरित है।

इसमें लाल और काले रंग के ईयर पैड, Stranger Things का लोगो और खास थीम वाली पैकेजिंग दी गई है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि Sony इन हेडफोन को भारतीय बाजार में कब लॉन्च करेगी।