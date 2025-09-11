Samsung Galaxy F17 5G हुआ लॉन्च! AI फीचर्स, 5000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले - चेक करें प्राइस

Samsung Galaxy F17 5G: सैमसंग ने भारत में अपना नया Samsung Galaxy F17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन 5nm Exynos 1330 प्रोसेसर, बड़ी 5,000mAh बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसकी 7.5mm पतली बॉडी, IP54 रेटिंग (पानी और धूल से बचाव) और Corning Gorilla Glass Victus डिस्प्ले प्रोटेक्शन इसे मजबूती और स्टाइल दोनों देती है।

फोन में कई Galaxy AI फीचर्स, Google Gemini और Circle to Search जैसे स्मार्ट ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो इसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। इसके ज्यादातर फीचर्स अगस्त में आए Galaxy A17 5G से मिलते-जुलते हैं। कुल मिलाकर, यह स्मार्टफोन परफॉर्मेंस, डिज़ाइन और नई टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश करता है।

कीमत और उपलब्धता

Samsung Galaxy F17 5G की कीमत भारत में ₹14,499 (4GB+128GB) और ₹15,999 (6GB+128GB) तय की गई है। यह Neo Black और Violet Pop रंगों में उपलब्ध है।

फोन की बिक्री Samsung India वेबसाइट, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर हो रही है। खरीदारों को HDFC बैंक कार्ड्स और UPI ट्रांजैक्शन पर ₹500 कैशबैक और 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिलेगा।

स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

फोन में 6.7 इंच का फुल HD+ Super AMOLED डिस्प्ले है, जो Infinity-U डिजाइन, 90Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन के साथ आता है।

यह फोन One UI 7 (Android 15) पर चलता है और कंपनी ने इसमें 6 साल तक OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, OTG और USB Type-C जैसे सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 5MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

फोन में Samsung Wallet के साथ Tap & Pay फीचर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 192 ग्राम का हल्का डिज़ाइन दिया गया है। इसका साइज है 164.4×77.9×7.5mm, जो हाथ में पकड़ने में भी काफी आरामदायक है।