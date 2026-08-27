10000mAh बैटरी वाला Xiaomi का नया फोन लॉन्च, Redmi Note 17 Pro Max में मिलेंगे ये फीचर्स

Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को फिलहाल जापान के बाजार में पेश किया है। इसमें कई खास फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा 10000mAh की बड़ी बैटरी की हो रही है।

कंपनी का कहना है कि यह उसका पहला स्मार्टफोन है जिसमें इतनी बड़ी बैटरी दी गई है। Xiaomi ने इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। जल्द ही इसे भारत समेत दूसरे बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है।

advertisement

दो वेरिएंट में आया Redmi Note 17 Pro Max



Xiaomi ने Redmi Note 17 Pro Max को जापान में दो वेरिएंट में पेश किया है। इसके शुरुआती मॉडल में 8GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसकी कीमत 79,980 येन यानी करीब 47,955 रुपये रखी गई है।

वहीं, इसके दूसरे वेरिएंट में 8GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी कीमत 99,980 येन यानी करीब 59,989 रुपये है।

यह स्मार्टफोन ब्लैक, पर्पल और क्लाउड ब्लश कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

10000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट



Redmi Note 17 Pro Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10000mAh बैटरी है। Xiaomi ने इस फोन में बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है।

कंपनी के मुताबिक, यह उसका पहला फोन है जिसमें इतनी क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इससे यूजर्स को लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने का फायदा मिल सकता है।

डिस्प्ले और प्रोसेसर में भी दमदार फीचर्स



इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 3500 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

Image Credit : Gadgets 360

फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ 6GB RAM तक का सपोर्ट और 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है।

4 साल OS अपडेट और 7 साल सिक्योरिटी अपडेट



Xiaomi ने Redmi Note 17 Pro Max के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर भी जानकारी दी है। कंपनी के अनुसार, इस स्मार्टफोन को 4 साल तक OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

यह फोन ग्लोबल पोर्टल पर भी लिस्ट किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे आने वाले समय में दूसरे देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है।

कैमरा सेटअप भी खास



Redmi Note 17 Pro Max में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Xiaomi का यह नया स्मार्टफोन बड़ी बैटरी और फीचर्स के साथ मिड रेंज सेगमेंट में पेश किया गया है।