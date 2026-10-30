Reddit चलाने के लिए अब अकाउंट बनाना होगा जरूरी? Google AI से ट्रैफिक घटने के बाद कंपनी लेने जा रही बड़ा फैसला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी लोग बिना अकाउंट बनाए भी Reddit पर पोस्ट पढ़ सकते हैं और अलग-अलग कम्युनिटी में होने वाली बातचीत देख सकते हैं। लेकिन कंपनी अब इस तरीके को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनमें Google से आने वाले ट्रैफिक में गिरावट भी शामिल है। आइए जानते हैं कि Reddit क्या बदलाव करने जा रहा है और इसका यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।

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बिना लॉगिन किए Reddit चलाना होगा मुश्किल?

Reddit के CEO स्टीव हफमैन (Steve Huffman) ने बताया कि कंपनी आने वाले महीनों में अमेरिका के बाहर कुछ चुनिंदा मार्केट में नया सिस्टम टेस्ट करेगी। इसके तहत यूजर्स को Reddit का कंटेंट देखने के लिए लॉगिन करना पड़ सकता है।हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह नियम दूसरे देशों में कब लागू होगा और बिना लॉगिन किए कितना कंटेंट देखा जा सकेगा।

Google से आने वाला ट्रैफिक घटा

Reddit के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह Google सर्च से आने वाले यूजर्स की संख्या में गिरावट है।कंपनी के तीसरी तिमाही 2026 के नतीजों के दौरान हफमैन ने बताया कि सर्च के जरिए Reddit पर आने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है।

अक्टूबर में सर्च से आने वाले विजिटर्स की संख्या औसतन हर हफ्ते 10 लाख से ज्यादा घटी। खासकर बिना लॉगिन वाले और वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या में गिरावट देखने को मिली।

बिना अनुमति डेटा इस्तेमाल करने पर रोक

Reddit अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट को सुरक्षित रखना चाहता है। हफमैन के मुताबिक, बिना अनुमति Reddit का डेटा इकट्ठा करने की ज्यादातर गतिविधियां बिना लॉगिन वाले एक्सेस के जरिए होती हैं।

कंपनी इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। हालांकि, Reddit अपने डेटा की कमर्शियल लाइसेंसिंग जारी रखेगा। इसके तहत OpenAI और Google जैसी कंपनियों के साथ उसके समझौते बने रहेंगे।

लॉगिन करने वाले यूजर्स से ज्यादा कमाई

Reddit के लिए लॉगिन करने वाले यूजर्स काफी अहम हैं। कंपनी की कुल कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा ऐप इस्तेमाल करने वाले और रोजाना लॉगिन करने वाले यूनिक यूजर्स से जुड़ा है।

कंपनी चाहती है कि ज्यादा लोग अकाउंट में लॉगिन करें, ताकि उनकी पसंद के हिसाब से पोस्ट और विज्ञापन दिखाए जा सकें।हफमैन ने साफ किया कि कंपनी के लिए यूजर्स की असली पहचान जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका लॉगिन होना ज्यादा अहम है।

Incognito Mode में भी होगा बदलाव

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Reddit अपने ऐप के Incognito Mode को भी नए तरीके से तैयार कर रहा है।इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना अपनी सामान्य अकाउंट एक्टिविटी से जोड़े पोस्ट पढ़ सकेंगे और सर्च कर सकेंगे।करीब दो दशकों से Reddit पर ज्यादातर कंटेंट बिना अकाउंट के पढ़ा जा सकता था। अब कंपनी का नया कदम इस पुराने तरीके को बदल सकता है।