Realme P4 Pro 5G & P4 5G: रियलमी ने आज भारत में अपनी नई P4 सीरीज पेश की, जिसमें Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन 50MP AI-सपोर्टेड कैमरा, 7,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग से लैस हैं। जहां बेस मॉडल में MediaTek Dimensity 7400 SoC मिलता है, वहीं प्रो वेरिएंट को Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से पावर किया गया है। दोनों ही डिवाइस में AI-बेस्ड Hyper Vision चिप दी गई है, जो डिस्प्ले और गेमिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाती है।

कीमत और उपलब्धता

Realme P4 Pro 5G की शुरुआती कीमत ₹24,999 (8GB+128GB) रखी गई है, जबकि 8GB+256GB वेरिएंट का प्राइस ₹26,999 और 12GB+256GB मॉडल का प्राइस ₹28,999 रखा गया है। यह फोन Birch Wood, Dark Oak Wood और Midnight Ivy कलर ऑप्शन के साथ आता है। इस फोन की सेल 27 अगस्त से शुरू होगी।

वहीं, Realme P4 5G का बेस वेरिएंट (6GB+128GB) ₹18,499 से शुरू होता है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत ₹19,499 है और 8GB+256GB मॉडल्स की कीमत ₹21,499 है। यह फोन Engine Blue, Forge Red और Steel Grey कलर में मिलेगा। इसकी अर्ली सेल 20 अगस्त को होगी, जबकि 25 अगस्त से यह सभी चैनल्स पर उपलब्ध होगा।

Realme P4 Pro 5G स्पेसिफिकेशंस

इस फोन में 6.8-इंच FHD+ AMOLED 4D Curve+ डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसमें Sony IMX896 50MP OIS कैमरा और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा मौजूद है। फोन 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

AI Hyper Vision चिप की मदद से यह BGMI को 1.5K रेजॉल्यूशन और 144fps पर रन कर सकता है। इसमें 7,000 sq mm VC कूलिंग सिस्टम भी है।

Realme P4 5G स्पेसिफिकेशंस

इस डिवाइस में 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी सेंसर + 8MP अल्ट्रावाइड लेंस और 16MP फ्रंट कैमरा शामिल है। इसमें भी वही Hyper Vision चिप और VC कूलिंग सिस्टम मिलता है।

दोनों ही फोन में IP65/IP66 रेटिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और Android 15 बेस्ड Realme UI 6 मिलता है।