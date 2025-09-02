Realme 15T भारत में लॉन्च! 7000mAh बैटरी और 4000nits डिस्प्ले - बैंक ऑफर के बाद बस इतनी कीमत

Realme 15T: रियलमी ने भारत में अपनी 15 सीरीज को बढ़ाते हुए नया स्मार्टफोन Realme 15T लॉन्च किया है। 15 सीरीज से पहले से दो डिवाइस Realme 15 और Realme 15 Pro मौजूद है। Realme 15T को कंपनी ने पावर-पैक्ड मिड-रेंज विकल्प के रूप में पेश किया है।

कंपनी ने फोन को तीन कलर ऑप्शन- Flowing Silver, Silk Blue और Suit Titanium में लॉन्च किया है। फोन की खासियत इसका 7,000mAh बैटरी, 4000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और 5G प्रोसेसर है।

कंपनी का दावा है कि 15T का डिस्प्ले अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे ब्राइट है, जिससे यूजर्स को इनडोर और आउटडोर दोनों परिस्थितियों में शानदार और क्लियर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

कीमत और ऑफर्स

8GB + 128GB : ₹20,999

8GB + 256GB : ₹22,999

12GB + 256GB : ₹24,999

लॉन्च ऑफर के तहत ₹2,000 बैंक डिस्काउंट के बाद इनकी 8GB + 128GB की इफेक्टिव कीमत ₹18,999, 8GB + 256GB की इफेक्टिव कीमत ₹20,999 और 12GB + 256GB की इफेक्टिव कीमत ₹22,999 होगी। रियलमी 15T की पहली सेल 6 सितंबर से फ्लिपकार्ट, रियलमी स्टोर और ऑफलाइन रिटेलर्स पर होगी।

Realme 15T: फीचर्स

बैटरी: 7,000mAh (10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट), 13 घंटे गेमिंग / 25+ घंटे यूट्यूब / 128 घंटे म्यूजिक

डिस्प्ले: 6.57-इंच AMOLED, 10-बिट कलर, 4,000nits ब्राइटनेस, 93% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 2,160Hz PWM डिमिंग

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6400 Max 5G

स्टोरेज: 12GB तक RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज

सॉफ्टवेयर: Realme UI 6.0 (Android 15 बेस्ड), 3 साल मेजर अपडेट और 4 साल सिक्योरिटी अपडेट का वादा

Realme 15T: कैमरा

इस स्मार्टफोन में 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। खास बात यह है कि रियर और फ्रंट, दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।

इसके अलावा इसमें कई AI फीचर्स जैसे AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape और सॉफ्ट लाइट फिल्टर्स भी शामिल हैं, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं।

Realme 15T का डिज़ाइन बेहद स्टाइलिश और स्लिम है, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.79mm और वजन मात्र 181 ग्राम है। डिवाइस को मजबूती देने के लिए इसमें IP66, IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती है।