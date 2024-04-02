Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL लीक: डिज़ाइन, डिस्प्ले, चिपसेट और बाकी सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं?

iPhone 16 सीरीज़ की तरह ही Pixel 9 सीरीज़ भी इस साल के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। हर साल की तरह, Google अक्टूबर में अपने अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन की घोषणा कर सकता है। हालाँकि, इस बार दो प्रीमियम मॉडल के बजाय लगभग तीन डिवाइस हो सकते हैं। लीक ने सुझाव दिया है कि एक मानक Pixel 9, Pixel 9 Pro और साथ ही एक Pixel 9 Pro XL 2024 में आएगा। लेकिन, निश्चित रूप से, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और ब्रांड के लिए विवरण की पुष्टि करना वैसे भी थोड़ा जल्दबाजी होगी। यहां वह सब कुछ है जो हम लीक के आधार पर Pixel 9 सीरीज़ के बारे में जानते हैं।

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL लीक: डिज़ाइन, डिस्प्ले, चिपसेट और बहुत कुछ

Pixel 9 सीरीज के हाल ही में लीक हुए CAD-आधारित रेंडर सामने आए हैं, जो Google की फोन लॉन्च रणनीति में संभावित बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ये रेंडर, जनवरी में कथित तौर पर Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL के पहले रिलीज़ के बाद, एक सुसंगत डिज़ाइन भाषा प्रदर्शित करते हैं। विशेष रूप से, Pixel 9 में एक सपाट धातु फ्रेम और अंडाकार आकार वाला एक अद्यतन कैमरा मॉड्यूल है, जो पिछली पीढ़ियों से अलग है।\

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pixel 9 में 6.03 इंच का डिस्प्ले हो सकता है, जो इसके प्रो समकक्षों से थोड़ा छोटा है। इसका आयाम 152.8 x 71.9 x 8.5 मिमी बताया गया है, जो एक चिकना और कॉम्पैक्ट निर्माण का संकेत देता है। Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL के विपरीत, वेनिला Pixel 9 एक डुअल-कैमरा सेटअप का विकल्प चुन सकता है, जो इमेजिंग क्षमताओं में संभावित अंतर की ओर इशारा करता है। अधिक प्रीमियम मॉडल में पीछे की ओर तीन कैमरे होने की संभावना है। फिलहाल, कैमरा सेंसर पर कोई लीक नहीं है।

हुड के तहत, Pixel 9 सीरीज़ को Google के अगली पीढ़ी के Tensor G4 चिपसेट द्वारा संचालित किए जाने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा होना बाकी है। आगामी पिक्सेल फोन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आएंगे, जिसे Google पहली बार अपने मई इवेंट - Google I/O कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित करेगा।

Google का आगामी Pixel 9, Pixel 8 के "स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड" द्वारा रखी गई आधारशिला पर आधारित "एडेप्टिव टच" नामक एक नवीन सुविधा पेश कर सकता है। यह कार्यक्षमता पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर टचस्क्रीन संवेदनशीलता को समायोजित करती है। यदि ठंड है, तो दस्ताने के उपयोग को समायोजित करने के लिए स्पर्श संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जबकि स्क्रीन पर पानी का पता चलने पर बूंदों से अनजाने स्पर्श को रोकने के लिए संवेदनशीलता समायोजन का संकेत मिलता है। गौरतलब है कि यह पूरी तरह से कोई नई सुविधा नहीं है। वनप्लस 12 "एक्वा टच" नामक एक समान सुविधा प्रदान करता है। जैसे-जैसे Pixel 9 की रिलीज़ के लिए प्रत्याशा बढ़ती है, इस आशाजनक जोड़ से डिवाइस के समग्र अनुभव में सुधार होने की संभावना है।