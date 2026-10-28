Indus Appstore का नाम बदला! अब PhonePe Appstore पर ऐप्स के साथ मिलेंगी कई नई सुविधाएं

PhonePe Appstore Update: फोनपे अब सिर्फ पैसे भेजने और ऑनलाइन पेमेंट करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। कंपनी अपने ऐप स्टोर को भी नए तरीके से आगे बढ़ा रही है, जहां लोग ऐप्स और गेम्स के अलावा कई तरह की डिजिटल चीजें खरीद सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं कि इसका नया नाम क्या है, कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे कौन-सी सुविधाएं मिलने वाली हैं।

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इंडस ऐपस्टोर का नाम बदलकर हुआ फोनपे ऐपस्टोर

फोनपे ने अपने घरेलू ऐप मार्केटप्लेस इंडस ऐपस्टोर (Indus Appstore) का नाम बदलकर फोनपे ऐपस्टोर (PhonePe Appstore) कर दिया है। कंपनी ने 28 अक्टूबर 2026 को इसकी घोषणा की।

अब यह प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐप्स और गेम्स डाउनलोड करने के लिए नहीं होगा, बल्कि यहां गिफ्ट कार्ड और डिजिटल टॉप-अप जैसी चीजें भी खरीदी जा सकेंगी। अलग-अलग कैटेगरी में ऑफर्स भी मिलेंगे।

कंपनी अपने पेमेंट सिस्टम की मदद से डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाना चाहती है। इससे ऐप बनाने वाले डेवलपर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कमाई करने के नए मौके मिलेंगे।

20 करोड़ से ज्यादा डिवाइस तक पहुंचा प्लेटफॉर्म

फोनपे ऐपस्टोर अब 20 करोड़ यानी 200 मिलियन से ज्यादा डिवाइस पर मौजूद है। कंपनी के मुताबिक, इस बढ़ोतरी में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की बड़ी भूमिका रही है।

इस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले टॉप पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं।

फोनपे ऐपस्टोर पर चैटजीपीटी, डुओलिंगो, शेयरचैट और सोनी लिव जैसे ऐप्स मौजूद हैं। इसके अलावा ऑनर ऑफ किंग्स और हिटविकेट जैसे गेम्स भी मिलते हैं। सोशल, एक्शन और सिमुलेशन गेम्स इसकी प्रमुख गेमिंग कैटेगरी हैं।

बिना ऐप डाउनलोड किए भी कर सकेंगे खरीदारी

कंपनी phonepeappstore.com नाम से एक नई वेबसाइट भी लॉन्च कर रही है। इसकी मदद से लोग कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउजर से सीधे डिजिटल प्रोडक्ट्स देख और खरीद सकेंगे।

इसके लिए अलग से फोनपे ऐपस्टोर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यानी यूजर्स वेबसाइट के जरिए भी डिजिटल सामान खरीद सकेंगे।

गेमिंग टॉप-अप से शुरू होंगी नई सुविधाएं

फोनपे ऐपस्टोर पर जल्द ही डिजिटल टॉप-अप की सुविधा भी मिलेगी। इससे यूजर्स गेम में इस्तेमाल होने वाली करेंसी, स्किन्स, डेटिंग ऐप्स के बूस्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉप-अप तुरंत खरीद सकेंगे। कंपनी सबसे पहले गेमिंग टॉप-अप की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है।

ऐप डेवलपर्स की कमाई के भी बढ़ेंगे मौके

फोनपे ऐपस्टोर की चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रिया नरसिम्हन के मुताबिक, यह बदलाव कंपनी के लिए एक अहम कदम है।उन्होंने बताया कि डेवलपर्स अब सिर्फ ऐप डाउनलोड तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें विज्ञापन, गिफ्ट कार्ड और टॉप-अप से भी कमाई करने के मौके मिलेंगे।

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कंपनी अपने पेमेंट सिस्टम, विज्ञापन सुविधाओं और बिजनेस से जुड़ी जानकारी की मदद से डेवलपर्स को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने और बेहतर मार्जिन के साथ कारोबार बढ़ाने का मौका देना चाहती है।फोनपे का मकसद ऐप्स, गेम्स, गिफ्ट कार्ड और दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।